Espoon Saunalahteen 100 uutta Lumo-vuokra-asuntoa

17.3.2017 10:32 | VVO-yhtymä Oyj

Lumo Kodit Oy on allekirjoittanut Hausia Oy:n kanssa urakkasopimukset Espoon Reelinkikatu 2:n ja Saunalahdenkatu 2:n rakentamisesta. Kiinteistöihin rakennetaan yhteensä 100 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa ja kaksi liiketilaa.

Kiinteistöjen rakentaminen on käynnistynyt maaliskuussa. Rakennettavat Lumo-vuokra-asunnot ovat erikokoisista yksiöistä neljä huonetta ja keittiö -perheasuntoihin. Asuntojen keskipinta-ala on noin 51 neliötä. Kiinteistöihin tulee asuntojen lisäksi kaksi liiketilaa.

– Hyvät suhteet ja luottamus urakoitsijan ja rakennuttajan välillä sekä joustava ja nopea asioiden ratkaiseminen rakentamisen aikana, varmistavat hyvän yhteistyön sujumisen, Hausia Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiviluoma sanoo.

Merellinen asuinalue

Kiinteistöt rakennetaan Espoon Saunalahteen. Koulu ja päivittäistavarakauppa sijaitsevat rakennettavien kiinteistöjen läheisyydessä. Vuonna 2012 valmistuneen koulun yhteydessä on myös päiväkoti ja kirjasto. Alueelta on sujuvat julkiset liikenneyhteydet muun muassa Helsingin keskustaan, ja Länsiväylälle on matkaa puolitoista kilometriä. Talot sijaitsevat Kummelivuoren kupeessa.

­­– Espoon Saunalahti on voimakkaasti kehittyvä merellinen asuinalue ja se tarjoaa luonnonläheistä asumista meren tuntumassa ja silti palvelujen äärellä, VVO-konsernin kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen sanoo.

Reelinkikatu 2:n ja Saunalahdenkatu 2:n arvioitu valmistumisajankohta on syyskuussa 2018.