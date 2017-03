Kehitysvammaisille uusi Attendo-palvelukoti Turkuun

17.3.2017 10:34 | Attendo

Attendo Haarlan asumisyksiköstä saa uuden kodin 26 asukasta. Uusi palvelutalo tuo myös Turkuun työpaikkoja, sillä toiminnan käynnistyessä työtä on tarjolla noin 15 työntekijälle.

Attendon uusi kehitysvammaisten asumisyksikkö valmistuu huhtikuussa Isohaarlantielle Turkuun. Attendo Haarlan asumisyksiköstä saa uuden kodin 26 asukasta. Attendo Haarlassa on 15 autetun asumisen paikkaa ja 11 tuetun asumisen paikkaa. Asukkaat tulevat Turusta ja lähialueelta. Attendolla on voimassaoleva puitesopimus Turun kaupungin kanssa. Uusi palvelutalo tuo myös Turkuun työpaikkoja, sillä toiminnan käynnistyessä työtä on tarjolla noin 15 työntekijälle.



- Toiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta, yhteisöllisyyttä, taitojen ylläpitämistä sekä toimintakyvyn vahvistamista turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä, sanoo Mia Sulonen Attendosta.



Attendo Haarlassa teemme työtä aktiivisella ja positiivisella otteella jokaisen asukkaamme mielekkään ja arvokkaan elämän eteen. Huomioimme tasa-arvoisuuden ja yksilöllisyyden. Viihtyisä piha-alue sekä hieno ympäristö kauniissa saaressa tarjoavat turvallisen ja rauhallisen vapaa-ajanviettopaikan sekä mahdollisuuden liikkumiseen ja ulkoiluun.



Palvelukodin rakennuttajana toimii Titanium Hoivakiinteistö ja palvelut asukkaille tuottaa Attendo. Kiinteistön urakoinnista vastaa Mediset Hoivarakentajat Oy.