Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus avataan 20.3. osoitteessa Säterinkatu 3. Talon 1. kerroksessa toimiva palvelukeskus ja lounasruokala avataan 20.3. Asukkaat muuttavat tuetun senioriasumisen asuntoihin 21.3. alkaen ja ympärivuorokautisen hoivan asuntoihin 4.4. alkaen.

Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen tilat ja toiminta

Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksessa on 70 asuntoa, joissa asukkaille on tarjolla ympärivuorokautista hoiva-asumista sekä 70 tuetun senioriasumisen asuntoa, joissa asukkaat saavat kotihoidon palveluja. Jokaisella asukkaalla on oma asunto, ja pariskunnille voidaan yhdistää vierekkäiset yksiöt isommaksi asunnoksi.

Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen ensimmäisessä kerroksessa on palvelukeskus, jossa on tiloja kokoontumiseen, harrastamiseen, liikuntaan, kuntoiluun sekä päivätoimintaryhmille. Palvelukeskuksen yhteydessä toimii lounasruokala. Lounasta on tarjolla arkisin klo 11–13.30.

Kuntalaiset voivat käydä ruokailemassa palvelukeskuksen ravintolassa, seurustelemassa, käyttämässä liikunta- ja viriketoimintatiloja sekä osallistumassa ryhmätoimintoihin. Eläkeläisjärjestöt voivat kokoontua palvelukeskuksen tiloissa.

Uuden Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskuksen käynnistämisen myötä Aurorakodin vanhan kiinteistön yksiköt 2, 3 ja 4 ja Viherlaakson palvelutalo suljetaan. Espoon keskuksen palvelutalon toiminta palvelutalona päättyy, mutta talossa sijaitseva palvelukeskus jatkaa toimintaansa. Viherlaakson palvelukeskus sekä vanha Leppävaaran palvelukeskus on jo suljettu. Nykyisin Viherlaakson palvelukeskuksen tiloissa toimivat seniorijärjestöt ja -yhdistykset voivat toistaiseksi jatkaa toimintaansa aiempaan tapaan. Viherlaakson palvelukeskuksen tilojen käyttöä arvioidaan uudelleen syksyllä 2017.

Elä ja asu -seniorikeskukset

Ensimmäinen elä ja asu -seniorikeskus avattiin Kauklahteen vuonna 2012. Sen jälkeen on avattu Viherlaakson ja Taavin muistipalvelukeskukset. Elä ja asu -seniorikeskuksessa asukkaat voivat asua samassa talossa elämänsä loppuun asti, vaikka heidän palvelutarpeensa lisääntyisi. Elä ja asu -seniorikeskuksissa painottuvat kodinomaisuus ja asukkaan itsemääräämisoikeus.

Suomi 100

Kotona 100-vuotiaana! Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus on mukana Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmassa. Lue lisää

Lisätietoja:

Elä ja asu -seniorikeskuksen toiminta: Seela Moilanen, palveluesimies, p. 046 877 1693 Elä ja asu -seniorikeskuksen toiminta: Tiina Jekkonen, aluepäällikkö, p. 046 877 2933 Palvelukeskuksen toiminta: Leena Westerlund, palvelupäällikkö, p. 050 430 4560