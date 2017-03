Voimalauta, lasten aktiivisuussensori ja puolapuusänky Vuoden liikuntatuotteiksi

17.3.2017 14:06 | Messukeskus

Vuoden liikuntatuote 2016 -kilpailu on ratkennut. Voittajiksi valittiin tuotesarjasta DownforcerTM -voimalauta sekä palvelut ja konseptit sarjasta ReimaGO, mikä mittaa helpolla tavalla lasten aktiivisuutta. Yleisöäänestyksen voitti Gymi Furniture Puolapuusänky, jossa yhdistyy huonekalu ja lastenhuoneen kiipeilypaikka.

– Tämän vuoden kilpailu oli kuin pienoismalli koko toimialasta, sen monipuolisuudesta ja monimuotoisuudesta. Kilpailussa oli mukana mm. elintarvikkeita, viestintäpalvelu, huonekaluja, etävalmennuspalveluja ja perinteisempiä sporttituotteita. Uusien innovaatioiden lisäksi oli lähdetty rohkeasti ajattelemaan ja kehittämään tutumpia tuotteita uudella tavalla. Tänä vuonna Vuoden liikuntatuotteet valitsi kilpailussa aikaisemmin menestyneiden yritysten joukko, eli voittajat pääsivät valitsemaan voittajat, kertoi kilpailun pääsihteeri Ari Puro-Aho.

Palkinnot jaettiin perjantaina 17.3.2017 GoExpon avautuessa. Sarjapalkintojen ja yleisöäänestyksen voittajajulkistusten lisäksi jaettiin kolme kunniamainintaa sekä Suomen Messusäätiön 3 000 euron stipendi.



GoExpo on avoinna Messukeskuksessa sunnuntai-iltaan saakka.

Palkitut: Vuoden liikuntatuote: DownforcerTM, Backup Sport Finland Oy, Tampere

Vuoden liikuntatuote, kunniamaininta: Fitrocks, Gymstick International Oy, Lahti

Vuoden liikuntatuote, kunniamaininta: Pixformance Smart Trainer, Papu Wellness, Helsinki

Vuoden liikuntatuote, palvelut ja konseptit: ReimaGO, Reima Oy, Vantaa

Vuoden liikuntatuote, palvelut ja konseptit, kunniamaininta: SanoStore, Sanoste Oy, Helsinki

Vuoden liikuntatuote, yleisöäänestyksen voittaja: Gymi Furniture Puolapuusänky, Oy gymicom Ab, Kirkkonummi



Vuoden Liikuntatuotteeksi valittu DownforcerTM sai myös Suomen messusäätiön 3 000 euron rahapalkinnon. Lisätietoja ja kuvamateriaalia: Ari Puro-Aho, puh. 040 861 4641, www.vuodenliikuntatuote.fi

Kuvaukset voittajatuotteista:

DownforcerTM Downforcer™-voimalauta on patentoitu ja mallisuojattu innovaatio, jolla vahvistetaan monipuolisesti voimalinjausta nilkka, polvi, lantio, hartia. Laite on turvallinen, sopii kaikenikäisille ja sillä voi harjoitella tavoitteellinen kilpaurheilija, nuori lapsi tai ikääntynyt seniori. Laite soveltuu myös kuntoutukseen. Backup Sport Finland Oy, www.downforcetraining.com, Harri Petäjistö, gsm 0400627650

Fitrocks Fitrocks-kivissä yhdistyvät suomalaisesta maaperästä löytyvä graniitti ja Suomen metsissä kasvava koivu. Tuotantoprosessi alkaa Suomessa sijaitsevilta graniittiesiintymiltä, joissa parhaimmat kiviyksilöt valikoidaan Fitrocks-kuntoiluvälinesarjaan sopiviksi. Fitrocks-kuntoilukivisarjassa yhdistyvät ekologisuus, suomalaisuus ja toiminnallisuus. Gymstick International Oy, www.fitrocks.fi, Risto Kasurinen, gsm 044 505 7531 Pixformance Smart Trainer Pixformance Smart Trainerin toiminta-ajatus on rakennettu toiminnallisen harjoittelun ympärille ja laitteen ensisijainen tehtävä on parantaa ja vahvistaa toimintakykyä. Laitteessa on yli sadan toiminnallisen liikkeen liikepankki. Välineinä harjoittelussa voidaan käyttää muun muassa käsipainoja, voimapalloja, kahvakuulia, kuminauhoja sekä penkkiä. Pixformance Smart Trainer on loistava työkalu yksilö- ja ryhmävalmennukseen sekä kuntoutukseen. Laite on loistava työkalu kaikessa ohjatussa liikunnassa ja toimii erinomaisesti myös kuntoutuksen tukena. Papu Wellness Oy, www.papuwellness.fi, Antti Pulkki, gsm 0407402985

ReimaGo ReimaGO on täysin uudenlainen tapa lisätä lapsen liikkumisen iloa. Vanhemmat ja lapsi näkevät liikunnasta saadun, ReimaGO-aktiivisuussensoriin kertyneen energian mobiilisovelluksessa, jossa lapsi voi käyttää sitä hauskalla tavalla. Yhteistyössä Suunnon kanssa kehitetty sensori kiinnittyy Reima-ulkoiluvaatteissa olevaan erityiseen taskuun. Konseptin tarkoituksena on motivoida lapsia liikkumaan ja ulkoilemaan ja antaa vanhemmille lapsen terveyden kannalta tärkeää, mitattua tietoa. Konsepti on osa kasvavan ja kansainvälistyvän Reiman digitalisoitumista: rohkea loikka puettavaan teknologiaan ja sovelluskehitykseen. Reima Oy, www.reima.com, Riikamaria Paakkunainen, gsm 0503228293

SanoStore Sanoste Oy:n tarjoamat kotiin tuotavat virtuaaliset palvelut lisäävät hyvinvointia, ylläpitävät toimintakykyä, tuovat turvaa ja kohottavat elämänlaatua. Palvelut välitetään kuvapuheluina, ja ne ovat erittäin helppokäyttöisiä. Vain yhtä nappia painamalla ikääntynyt vastaa ohjaajan soittamaan puheluun ja pääsee mukaan palveluun. Palvelut ovat reaaliaikaisia ja tapahtuvat yhdessä ammattitaitoisen ohjaajan kanssa. Ohjaaja voi kannustaa ja ohjata osallistujaa palvelun aikana. Sanoste Oy, www.sanoste.fi, Marianne Dannbom gsm 0405026158.

Gymi Furniture Puolapuusänky Gymi Furniture -puolapuusänky korvaa perinteisen sängyn ja tuo samalla kotiin liikuntapaikan. Jatkettavassa ja kerrossängyksikin muuntuvassa sängyssä on jo itsessään puolapuut molemmissa päissä. Näihin puolapuihin voi kiinnittää muita kalustesarjan osia ja näin tehdä monipuolisia taitoratoja ja treenipaikkoja. Kestävyytensä ja monikäyttöisyytensä vuoksi Gymi Furniture -puolapuusänky sopii erinomaisesti myös julkisten tilojen kalusteeksi. Oy gymicom Ab / Gymi Lasten ja nuorten kuntoklubi, www.gymi.fi/kalusteet, Christina Nurmi, gsm 045 324 5888