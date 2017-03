Tampereelle avattiin uudet Run Out -huoneet – pakopelille anniskeluoikeudet ensimmäistä kertaa Suomessa

20.3.2017 10:00 | Restamax Oyj

Tampereen keskustaan Puutarhakadulle avattiin viime viikolla uusi Run Out -pakohuonepeli. Elämyskeskus Crazy Golfin yhteydessä toimivia pakopelihuoneita on kaksi, ja tilojen laajentumista suunnitellaan tälle vuodelle. Peli on ensimmäinen pakopeli Suomessa, jolla on anniskeluoikeudet.

Todentuntua Run Out -peleihin lisäävät lukuisat audiovisuaaliset efektit, vaihtelevat ongelmat sekä monipuoliset toiminnallisuudet. Kuva: Pia Ropo

Run Out Tampere – Ruumishuone

Tampereen keskusta sai uuden pakopelin, kun elämyskeskus Crazy Golfin yhteyteen avattiin kahden pakohuoneen Run Out -peli. Huoneilla on kummallakin oma mysteerinsä, joka pelaajien on ratkaistava päästäkseen ulos. Salaisuuksia selvittämään mahtuu kerrallaan 2–6 hengen tiimit, ja huoneet on suunniteltu niin aloittelijoita kuin konkareita silmällä pitäen. Run Out kuuluu ravintolayhtiö Restamaxin tytäryhtiö Poolmax Oy:n omistukseen.



– Run Out -pakopelihuoneet ovat pulmapelien aatelia, ja ne tarjoavat vahvan elämyksen pakohuonepelien ystäville sekä ensikertalaisille, lupaa Poolmax Oy:n toimitusjohtaja Hannu Lahtinen. Pelaajia palvelee Crazy Golfin baari, ja myös Run Outissa on anniskeluoikeudet. – Ihmiset tulevat pakopeleihin nauttimaan yhdessäolosta ja pitämään hauskaa. Tarjoilu on osa hyvän fiiliksen luomista ja kokonaisvaltaista palvelua, Lahtinen toteaa. Kaksi huonetta, kaksi tarinaa Puutarhakadulla sijaitsevat Ruumishuone- ja Ydinuhka-pakohuoneet, joiden mysteerien ratkaisuun pelaajilla on aikaa tunti. Ydinuhka-huoneessa pelaajat yrittävät keskeyttää ydinohjusten lähtölaskennan ja pelastaa maailman ydintuholta. Ruumishuone-pelissä jännitystä taas tarjoaa ruumishuoneella riehuva virus, johon liittyvää mysteeriä pelaajat pääsevät selvittämään. Kummankin huoneen arvoitus koostuu sarjasta erilaisia tehtäviä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan nokkeluutta, luovuutta sekä tiimin yhteispeliä. – Mysteeri aukeaa helpommin, kun pelaajat lyövät viisaat päänsä yhteen, mutta ratkaisemista voi kokeilla yksinkin. Yksi vihje johtaa toiseen ja lopulta arvoituksen selviämiseen. Huoneissa tunniksi unohtuu kaikki muu, Lahtinen lupaa. Todentuntua ammattilaisen toteutuksesta Pakohuoneiden ilmeestä on vastannut ammattilavastaja Tomppa Kekäläinen, jolla on kokemusta useiden ravintola- ja elämyskeskuskokonaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Todentuntua peleihin lisäävät lukuisat audiovisuaaliset efektit, vaihtelevat ongelmat sekä toiminnallisuus, joka haastaa pelaajat kokeilemaan rajojaan. – Kekäläinen miettii ja suunnittelee pienimmänkin yksityiskohdan lattiasta kattoon saakka. Lopputulos ja kokonaisuus on aina uskottava ja todellisen tuntuinen, Lahtinen kiittelee. Puutarhakadulla pelit aloitetaan kahdella pakohuoneella. Tarkoituksena on kuitenkin laajentaa toimintaa ja tarjota asiakkaille tulevaisuudessa lisää mysteerielämyksiä. – Tampereelle on tarkoitus avata lähiaikoina kaksi huonetta lisää. Suunnitelmissa on myös laajentaa toimintaa muihin kaupunkeihin, Lahtinen maalailee. Run Out -pakopelihuoneet palvelevat asiakkaita varausten mukaan. Run Out -pakohuoneet

