Wayne's Coffee lanseeraa uutuusjuoman – Supercinot tarjoavat terveyshyötyjä ja vaihtoehdon kahville

Tampereelle avattiin uudet Run Out -huoneet – pakopelille anniskeluoikeudet ensimmäistä kertaa Suomessa 20.3.2017 10:00

Tampereen keskustaan Puutarhakadulle avattiin viime viikolla uusi Run Out -pakohuonepeli. Elämyskeskus Crazy Golfin yhteydessä toimivia pakopelihuoneita on kaksi, ja tilojen laajentumista suunnitellaan tälle vuodelle. Peli on ensimmäinen pakopeli Suomessa, jolla on anniskeluoikeudet.