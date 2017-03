Jyväskylään uusi palvelukoti mielenterveyskuntoutujille

20.3.2017 09:25 | Attendo

Jyväskylässä on aloitettu maaliskuun puolivälissä uuden Attendo-palvelukodin rakennustyöt. Mielenterveyskuntoutujille rakennettava Attendo Martikkalan palvelukoti valmistuu marraskuussa.



Palokassa sijaitsevan palvelukodin tavoitteena on edistää kuntoutujan elämänlaatua kohti itsenäisempää arkea. Palvelukoti on päihteetön ja henkilökunta on asukkaiden saatavilla ympärivuorokautisesti.



- Tavoitteemme on luoda turvallinen ja arjen taitoja lujittava asuinympäristö, joka mahdollistaa sosiaalisten taitojen sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kohentumisen ja kuntoutumisen. Toiminnassamme korostuu inhimillisyys, arvostus sekä omatoimisuuden vahvistaminen, sanoo Satu Louejoki Attendosta.



Palvelukodin asumis- ja kuntoutuspalveluista vastaava Attendo on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin puitesopimuskumppani sopimuskaudella 2017 – 2020. Attendo Martikkalassa on 16 tehostetun palveluasumisen asukaspaikkaa ja kevyemmin tuettua palveluasumista.



Kohteen urakoi Hoivakoti Oy ja rakentamista valvoo Qtio. Attendon uusi palvelukoti luo Jyväskylään reilut 10 uutta työpaikkaa.