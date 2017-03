Dear Deer Day Helsingin kaupunginmuseossa

20.3.2017 11:06 | Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunginmuseon, Ivana Helsingin ja Jasmin Anoschkinin yhdessä järjestämässä tapahtumapäivässä hengataan metsäkauriiden seurassa.

Helsingin kaupunginmuseo järjestää yhdessä Ivana Helsingin ja kuvanveistäjä Jasmin Anoschkinin kanssa Dear Deer Dayn sunnuntaina 9.4.2017 klo 12–16. Päivän aikana museossa on ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille. Tapahtuman virallisena valvojana toimii museon aulan veikeä metsäkauris, jonka on veistänyt Jasmin Anoschkin.

Vaatesuunnittelija Paola Suhonen Ivana Helsingistä ja kuvanveistäjä Jasmin Anoschkin kertovat työskentelytavoistaan museon aulassa klo 13 ja klo 15. Yleisö voi osallistua keskusteluun. Lapsille on museossa Bambi-suunnistusta, jonka suorittajien kesken arvotaan pieniä palkintoja. Työpajassa tehdään yhdessä Bambi-teos. Tapahtuman aikana klo 12–16 museon aulassa on pop up -kauppa, jossa myydään bambiaiheisia tuotteita.

Dear Deer Day -tapahtumaan on vapaa pääsy, kuten museoon aina, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Päivän ohjelma:

Klo 12–16 Bambi-suunnistus koko museon alueella.

Klo 12–15 Työpaja lapsille. Työpajassa tehdään yhdessä bambiaiheinen teos.

Klo 13 ja 15 vaatesuunnittelija Paola Suhonen ja kuvanveistäjä Jasmin Anochkin esittelevät tapaansa tehdä töitä.

Klo 12–16 Bambi-tuotteita myynnissä pop up -kaupassa museon aulassa