Tervetuloa Automaatiopäiville!

20.3.2017 10:48 | Automaatioseura

"Automaatiota ilman turhaa säätöä"

Automaatiopäivät22 on Suomen Automaatioseuran tärkein prosessi-, tehdas- ja tuotantoautomaatiota sekä digitalisaatiota käsittelevä seminaari. Ohjelmassa on luvassa sekä teollisuuden että tutkimusmaailman puheenvuoroja. Seminaari järjestetään jo 22. kerran, 23.-24.3.2017 Vaasassa, samaan aikaan Energy Weekin kanssa.

Tapahtumassa on kahden päivän aikana useita keynote-puheenvuoroja ja lähes 60 muuta huippuammattilaisten esitystä automaatiosta.

Keynote-puheenvuorojen aiheena muun muassa:

-Nykyaikainen tekoäly ymmärtämisen, reiluuden ja tehokkuuden työkaluna

-Process control structures as an alternative to model based control, some examples from the chemical industry

-Challenges for customer and supplier through Industry 4.0

Ohjelmassa on myös Valtioneuvoston kanslian FORESIGHT THURSDAY: Robotiikka tulee - Olemmeko valmiita?, jonka aiheina mm.

-”Kansallinen ennakointi, hallituksen tulevaisuustyö & työn murroksen kokonaiskuva”

-Mitä robotiikan ja automaation lisääntyminen liikenteessä tarkoittaa?”

-Paneelikeskustelu: Automatisaatio - robotisaatio - tekoäly

Suomen- ja englanninkielisten esitysten lisäksi Automaatiopäivillä on myös ruotsinkielisiä esityksiä aiheista auto- ja liikenneautomaatio, kaasu sekä koulutus ja tutkimus.





Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan veloituksetta. Ilmoittautumiset sekä haastattelupyynnöt: Anu Randén-Siippainen, puh. 050 4006624 tai office@automaatioseura.fi

Automaatiopäivät22 pidetään Vaasan yliopiston tiloissa, osoitteessa Wolffintie 34, 65200 Vaasa. Vaasan yliopistokampus sijaitsee Palosaarella aivan keskustan tuntumassa. Keskustasta kampukselle pääsee kävellen noin 15 minuutissa tai paikallisliikenteen linja-autoilla numerot 1 ja 3.

Automaatiopäivät-verkkosivu: http://www.automaatioseura.fi/automaatiopaivat22/

Twitter: #automaatiopaivat #automaatio @automaatioseura

Suomen Automaatioseura ry: http://www.automaatioseura.fi/