Tunne lihasi - kysy lihan alkuperä

20.3.2017 11:07 | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK kehottaa kaikkia kuluttajia tarkistamaan lihan alkuperä. Viikonloppuna mediassa esiin noussut brasilialaisen lihateollisuuden korruptiotapaus kiinnittää jälleen huomion lihan alkuperään. Ruokaväärennökset ja erilaiset huijaukset ovat maailmalla valitettavan yleisiä ja edelleen kasvussa. Parhaiten kuluttaja pystyy suojautumaan huijauksilta ostamalla kotimaista lihaa ja lihatuotteita, joiden tuotanto ja laatu ovat kunnossa.

Kuluttajalla on oikeus tietää syömänsä lihan alkuperä myös ravintoloissa ja julkisissa ruokapalveluissa, kuten sairaaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Alkuperä kertoo ruoan tuotannosta ja tuotantotavoista. Alkuperätiedon avoin kertominen antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita juuri sellaista lihaa, joka on turvallista ja jota ei ole kyllästetty esimerkiksi antibiooteilla.

Lihan alkuperä on vieläkin erittäin harvoin esillä. Kun puhutaan lihan turvallisuudesta, alkuperän ja jäljitettävyyden ohella myös tuotantotavat, kuten antibioottien käyttö ja eläinten hyvinvointi ovat osa eettistä turvallisuutta. Globaalissa maataloustuotannossa käytetään antibiootteja vastuuttomasti, joka lisää antibioottiresistenssiriskiä. MTK korostaa, että Suomessa antibiootteja käytetään vain tarvittaessa eläinten sairauksien lääkintään. Suomessa tuotettu liha on turvallista käyttää.

Lainsäädännön mukaan lihan alkuperä tulee ilmoittaa, kun kyse on pakastetusta tai tuoreesta lihasta. Heti kun lihaa käsitellään ja valmistetaan ruoaksi, alkuperä katoaa eikä sitä ole pakko ilmoittaa kuluttajalle. Yhä useammalle kuluttajalle alkuperätieto on ruoan valintaperuste.

HoReCa-sektorilla lihan alkuperää ei tarvitse ilmoittaa. Suomessa syödään vuosittain yli 900 miljoonaa ateriaa kodin ulkopuolella. Kuluttajilla on oikeus tietää myös niissä syömänsä ruoan alkuperä.

Hyvää Suomesta -merkillä varustettu kotimainen liha takaa alkuperän ja kertoo lihan turvallisuudesta. Se on myös tae siitä, että liha on tuotettu suomalaisen standardin mukaan. MTK muistuttaa, että kotimainen liha on turvallista ja se on jäljitettävissä tuotantotilalle saakka.



Lisätietoja:

eläinlääkäri Leena Suojala, 040 779 2945

kotieläinasiamies Jukka Rantala, 040 715 8710

kotieläinasiamies Jukka Markkanen, 040 585 5322

ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, 050 511 8909