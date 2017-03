Raha siirtyy nyt pankista toiseen sekunneissa

S-Pankki on suomalainen pankki, jonka tavoitteena on tuottaa ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä pankkipalveluita. Se tarjoaa 2,9 miljoonalle asiakkaalleen kattavat palvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen, sijoittamiseen ja hankintojen rahoittamiseen. S-Pankki panostaa vahvasti digitaalisuuteen ja asiakkaidensa arjen helpottamiseen. Niinpä se palvelee asiakkaitaan kattavasti verkkopankissa, S-mobiilissa, puhelinpalvelussa, sosiaalisessa mediassa sekä yli 700:ssa S-ryhmän toimipaikassa kautta maan. Lisäksi asunnon rahoittamisessa apuna ovat ajanvarauksella palvelevat S-Pankkiirit. S-Pankin välittämät rahastot ja varainhoidon palvelut tuottaa sen tytäryhtiö FIM. S-Pankin omistavat S-ryhmä (75 %) ja LähiTapiola-ryhmä (23,5 %) ja Elo (1,5 %) ja sen palvelut on ensisijaisesti suunnattu S-ryhmän asiakasomistajille. S-Pankille on myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippu-tunnus. www.s-pankki.fi

Nordea on yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta yleispankista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 30 000 työntekijää ja konttoreita noin 600 toimipaikassa. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Meillä on kaikkien niiden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen laaja asiantuntemus, joita tarjoamme asiakkaillemme pankkiasioissa, varallisuudenhoidossa ja vakuutustoiminnassa. Asiakassuhteemme perustuvat luottamukseen, ja sitoudumme vahvasti sekä asiakkaisiimme että yhteiskuntaan.