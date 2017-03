Kevät kirkasti näkymät – ETLA nosti kasvuennustettaan

ETLAnow ennustaa nyt asuntojen hintakehitystä 13.3.2017 10:56

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on laajentanut ETLAnow-ennustemallinsa nyt myös Suomen asuntomarkkinoille. ETLAnow asunnot on jatkoa Etlan aikaisemmin julkaisemalle työttömyyttä ennustavalle mallille. ETLAnow asunnot ennustaa ensi vaiheessa asuntojen hintakehitystä. Myöhemmin on mahdollista myös kauppamäärien ja asuntomarkkinoiden alueellinen ennustaminen.