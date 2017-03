Rakennusliitto ärähti: Suomi avaamassa ovet kiinalaisille rakentajille

20.3.2017 13:59 | Rakennusliitto ry

Suomi on avaamassa rakennusalan työmarkkinat myös kolmansien maiden eli esimerkiksi Kiinan, Bangladeshin tai Ukrainan rakentajille. Tämä tapahtuu poistamalla tarveharkinta rakennustyöntekijöiden tuonnilta. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi pitää ELY -keskuksen päätöstä käsittämättömänä. - On vastuutonta avata työmarkkinat halpatuonnille tilanteessa, jossa synkeä työttömyysjakso on juuri päättynyt. Työvoimaa on riittänyt kyllä suomalaisilla rakennustyömailla eikä pulasta voi puhua. Euroopan Unionin alueelta tänne voi tulla töihin kuka tahansa.

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamiesten on tarkoitus tehdä asiasta päätös tällä viikolla. -Tämän päätöksen taustalla on selvästi hallituksen ja Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) linjaus siitä, että työvoiman tuonti Suomeen on vapautettava. -Rakennusalan työttömyyskassassa oli viime kuussa 10 000 työtöntä työnhakijaa. EU:n alueelta työttömiä rakentajia löytyy miljoonia, mutta tämäkään ei näytä riittävän suomalaisille virkamiehille. EU:ssa oli vuoden alussa noin 26 miljoonaa työtöntä, muistuttaa Harjuniemi. Uudenmaan ELY-keskus katsoo kuitenkin, että talonrakentajien, betonirakentajien, raudoittajien, kirvesmiesten, rakennuspuuseppien, putkiasentajien sekä rakennusmaalareiden saatavuus on nyt Suomessa "vaikeutunut". Näin rakennusalasta on tullut sen mukaan "pula-ala". Harjuniemi kyseenalaistaa vakavasti rakennusalan käytännön, jossa joko syöksytään vapaasti lamaan tai riuhdotaan kiireellä ylikuumentuneessa tilanteessa. -Nyt virkamiesten päätös "pula-alasta" tukee tätä epätervettä ilmiötä. Rakennusliitto epäilee, että päätöksen taustalla on halu pudottaa rakennusalan palkkatasoa ja sallia entistä edullisempien rakentajien tuonti. Tähän viittaa sekin, että ELY -keskuksen määrittelemät palkkarajat tuonnille ovat selkeästi hyvin alhaiset. Uudenmaan ELY -keskus perustelee rakennusalan ottamista "pula-alaksi" sillä, että "Uudenmaan rakennusalalla työvoimapula on jatkunut vuoden tietyissä ammattinimikkeissä". Rakennusalan työttömyyskassassa on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana joka kuukausi yli 6000 työtöntä, talvella jopa yli 12 000 työtöntä. ELY:n päätöksessä edellytetään, että tuotavat rakentajat ovat "ammattitaitoisia omalla alallaan." Ammattitaidon voi osoittaa "hankkimallaan koulutuksella tai työkokemuksella." ELY edellyttää, että työnantaja maksaa vähintään alanmukaisen työehtosopimuksen mukaista ammattilaisen palkkaa. -Päätökseen otetut palkkaryhmät ovat kuitenkin selkeästi väärät ja alhaiset. Näkee selvästi, että näin tähdätään entistä halvempien rakentajien joukkotuontiin esimerkiksi Kiinasta, Ukrainasta tai Valko-Venäjältä, sanoo Matti Harjuniemi.

