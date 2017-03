ChemBio Finland ke-to 29. - 30.3. Messukeskus Helsinki

20.3.2017 14:35 | Messukeskus

Joka toinen vuosi järjestettävä kemian ja bioalan tapahtuma kokoaa alan ammattilaiset tutustumaan näyttelyyn ja seuraamaan Kemian Päivien luentoja sekä useita bioalan seminaareja. ChemBio Finland -näyttelyyn osallistuu yli 100 näytteilleasettajaa. Tapahtuman yhteydessä jaetaan tänä vuonna ennätysmäärä palkintoja: ke 29.3. klo 16.30 Suomen Messusäätiön rahoittamat Bioteollisuuden BioFinland-palkinto ja Kemian Seurojen Kemian hyväksi -palkinto sekä Kemian Seurojen palkinto ja Magnus Ehrnrooth -palkinto. Lisäksi Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatiopalkinto jaetaan Kemian Päivien avausseminaarissa ke 29.3. klo 9.35. Messukeskus järjestää ChemBio Finland -tapahtuman yhteistyössä Kemian Seurojen ja Suomen Bioteollisuuden sekä Kemianteollisuuden kanssa joka toinen vuosi. Vuonna 2015 tapahtumassa vieraili 4 180 alan ammattilaista.

Tervetuloa ChemBio Finland -tapahtumaan ke-to 29.–30.3.2017 Messukeskukseen Helsinkiin.

Toimittajat voivat akkreditoitua etukäteen tapahtumaan www.chembiofinland.fi (uutishuone –> akkreditoituminen) tai tapahtuman aikana lehdistökeskuksessa eteläisen sisäänkäynnin toisessa kerroksessa.

Toimittajat ovat tervetulleita tapahtuman aikana järjestettäviin tilaisuuksiin. Tässä muutamia kiinnostavia ajankohtaisia poimintoja niiden sisällöistä. Tarkemmat ohjelmat löytyvät www.chembiofinland.fi

----------------------------------



to 30.3. klo 11.30 Social media and chemistry, Dr Stuart Cantrill, Nature Journal

KIERTOTALOUS

Kemikaalit kiertotaloudessa ke 29.3.

klo 12.15 Yltääkö kiertotalous kemikaaleihin, Elina Karhu Euroopan kemikaalivirastosta

klo 14.45 Mikromuovitutkimus Suomen sisävesistöissä – tuloksia Kallavedeltä, tutkija Samuel Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto

klo 15.15 Mikromuovit Itämeren ravintoverkossa – minne muovit menevät? erikoistutkija Outi Setälä, SYKE, Merikeskus

Suomen Akatemia päätösseminaari Programmable Materials (OMA) Academy Programme ke 29.3.

klo 13.30 Keynote: Social media and science, Dr Stuart Cantrill, Nature Journal

klo 15.45 How does world look like in 2067? Materials in future.



LÄÄKETIEDE JA TERVEYS

Virukset vihollisina ja ystävinä ke 29.3. klo 9.30-15.30 seminaari englanniksi

klo 9.30 professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto, Huslab

klo 13.00 virusterapiasta kertomassa Clinical Research Medical Director Katarina Öhrling, Amgen ltd

Mikrobit ja terveys -seminaari ke 29.3. klo 9-12 (myös tietoa viruksista terapiavälineinä)

klo 9 Faagiterapian tulevaisuuden näkymät, bakteriologian professori Mikael Skurnik, Helsingin yliopisto



Get-It Done – yksilöityä diagnostiikkaa ja hoitoa terveyshuoltoon ke 29.3. klo 13.30-15.00

klo 13.50 Tarkemman ja nopeamman diagnostiikan merkitys hoidon vaikuttavuuteen, Harri Siitari, FT, Dos, kehityspäällikkö, Helsingin yliopisto

Kuvantamalla syövän kimppuun – kemistit syöpätutkijoiden apuna ke 29.3. klo 12.30

dos Anu Airaksinen, Helsingin yliopisto

Bioteknologiasta terveyttä ke 29.3.

klo 13.00 Genomitiedosta osa terveystietoa, prof. Kristiina Aittomäki, Huslab

klo 13.30 Kantasolujen mahdollisuudet

Aivotutkimuksesta kasvua ja hyvinvointia –seminaari to 30.3.

klo 9.45 geenitutkimuksen uudet mahdollisuudet skitsofreniassa, tutkimusprofessori LT Jaana Suvisaari, THL

klo 10.05 Kantasoluteknologia aivosairauksien lääkekehityksessä, professori LT Jari Koistinaho, Kuopion yliopisto

klo 10.55 Miten pelit voivat tuoda aivotutkimukseen ja kuntoutukseen, ryhmänjohtaja FT dosentti Matias Palva, Helsingin yliopisto

klo 15.oo keskustelemassa Akatemiaprofessorit Mart Saarma ja Eero Castrén Helsingin yliopistolta ja Risto Ilmoniemi ja Riitta Salmelin Aalto-yliopistosta.

- Aivosairaudet ovat kalleimmat kansantautimme

- Neurotiede on nopeasti muuttunut viimeisten parin vuosikymmenen aikana ja mahdollisuutemme tutkia aivojen toimintaa ovat nyt oleellisesti paremmat kuin vielä vähän aikaa sitten.

- Suomen vahvuus: Neurotieteiden tutkimus on kansainvälisesti erittäin korkeatasoista, minkä lisäksi meillä on paljon neurotiedettä tukevaa poikkitieteellistä osaamista (esimerkiksi laskenta ja ICT).

- Suomen mahdollisuus: rakentaa tutkimusinfrastruktuurin ja erityisosaamisen pohjalle läpimurtohoitoja ja diagnostiikkaa kehittäviä yrityksiä, myös public-private yrityksiä

- Tavoite: Paras ja uusin diagnostiikka, hoito ja kuntoutus nopeasti saataville suomalaisille potilaille

Biopankit lääketieteen etulinjassa, to 30.3.

klo 11.45 Mitä suomalaiset tietävät ja luulevat biopankeista? Minna Brunfeldt, THL

CRISPR/CAS 9 genome editing –seminaari to 30.3. klo 9.30-15.45

Vallankumouksellinen uusi geenitekniikka, seminaarissa esillä myös eettinen puoli: klo 13.40 Dr Heidi Carmen Howard, Uppsala University

Mitä hönkäisy paljastaa – voiko ihmisen uloshengityksestä havaita sairauksia? to 30.3. klo 12.30

Dos Markus Metsälä, Hy Fys.kemian laboratorio

____________________________________

ChemBio Finland 2017 Helsingin Messukeskuksessa

ke-to 29.-30.3. ke klo 9-17 ja to klo 9-16.

