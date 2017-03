Tammen syksyn 2017 kirjat on julkistettu

Paten kalastuskirja sai ensimmäisen Runeberg Junior -lastenkirjallisuuspalkinnon 6.2.2017 10:00

Kaikkien aikojen ensimmäinen Runeberg Junior -lastenkirjallisuuspalkinto myönnettiin Porvoossa 6.2.2017 Timo Parvelan kirjoittamalle ja Pasi Pitkäsen kuvittamalle Paten kalastuskirjalle. Hulvattoman humoristinen Pate-sarja on suunniteltu erityisen helppolukuiseksi, innostamaan 6–9 vuotiaita lukuharrastuksen pariin. "Meidän luokassa kirjaa kuvailtiin hauskaksi ja humoristiseksi, teksti on hyvää ja sujuvaa, se on vähän jännä, vuoropuhelu on kivasti kirjoitettua, siinä on vitsejä. Kuvitusta kehuttiin tosi paljon." Uusi Runeberg Junior -lastenkirjallisuuspalkinto jaettiin kahden finalistin kesken. Toinen palkinnonsaaja on Den fantastiske Alfredo (Malin Klingenberg, Joanna Vikström Eklöv Schildts & Söderströms). Finalistituomarina toimi elokuvaohjaaja Saara Cantell. Palkitut teokset olivat porvoolaisten esikouluryhmien sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden suosikkeja yhdeksän ehdokaskirjan joukosta. Cantell piti lapsiraatien valintoja tärkeinä ja päätti jakaa palkinnon