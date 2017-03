Kemian hyväksi –palkinto Kimmo Himbergille  

29.3.2017 16:30 | Messukeskus

ChemBio Finland/Kemian Päivien 2017 aikana nyt kolmannen kerran jaettavan Kemian hyväksi -palkinnon myöntävät Suomen Messusäätiön taloudellisella tuella Suomalaisten Kemistien Seura, Finska Kemistsamfundet, Kemiallisteknillinen Yhdistys ja Kemian Päivien Säätiö. Palkinto on 5 000 euroa.

Palkinto myönnetään suomalaiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle,joka toiminnallaan on edistänyt kemian teollisuutta, opetusta ja innovaatiotoimintaa sekä edistänyt alan yh-teiskunnallista merkitystä ja luonut alalle positiivista imagoa.

Kemian hyväksi -palkinto 2017 on myönnetty Sisäisen turvallisuuden strategiahankkeen projektijohtajalle, professori Kimmo Himbergille Sisäministeriöstä

Professori Kimmo Himberg on toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti kemian alaa ja luonut kemiasta ja kemisteistä myönteistä kuvaa.

Kimmo Himberg on Helsingin yliopistosta valmistunut kemisti, joka johti Keskusrikospoliisin rikosteknistä laboratoriota yli 20 vuotta ja aloitti Poliisiammattikorkeakoulun rehtorina vuonna 2011. Hän on väitellyt analyyttisen kemian alalta ja hän on Helsingin yliopiston dosentti. Lisäksi hän on opettanut neljässä muussa koti- ja ulkomaisessa yliopistossa. Tällä hetkellä Kimmo Himberg on virkavapaalla Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin virasta ja toimii Sisäministeriössä sisäisen turvallisuuden strategiahankkeen projektijohtajana.

Kimmo Himbergin ura poikkeaa monin tavoin tyypillisestä kemistin urasta erityisesti sen yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Hän on toiminut pääosin rikoksiin ja rikosten selvittämiseen sekä yleisesti kriminalistiikkaan liittyvien kysymysten parissa. Hän on toiminut mm. Euroopan neuvoston lähettämänä erikoisasiantuntijana Turkin lainsäädännön ja rikosoikeuden uudistamiseen tähtäävässä ohjelmassa Istanbulissa. Lisäksi hän on toiminut YK:n huumausaine- ja rikosasioiden toimiston UNODC:n konsulttina, EU:n poliisiyhteistyöryhmän ja Schengen-tietojärjestelmätyöryhmän puheenjohtajana, Euroopan rikosteknisten laitosten verkoston ENFSI:n puheenjohtajana, Kansainvälisen rikostuomioistuimen tieteellisenä neuvonantajana, Amsterdamin yliopiston rikosteknisen ohjelman tutkimuskoordinaattorina sekä Maailman antidopingtoimiston WADA:n arvioijana. Parhaillaan hän on Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL:in hallintoneuvoston jäsen.

Kimmo Himbergillä on ollut merkittävä rooli Suomalaisten Kemistien Seuran puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä ja hän on tehnyt kemiaa tunnetuksi mm. lukuisin yleistajuisin yleisöluennoin sekä kirjoituksin. Näistä monista ansioistaan kemian alan yhteiskunnallisen merkityksen edistämisessä Kimmo Himbergille myönnetään Kemian hyväksi –palkinto 2017.

Lisätietoja: Kemian Päivien 2017 tiedotus, Heleena Karrus, 010 4256302, heleena.karrus@kemianseura.fi

Prof. Kimmo Himberg, 050 4564855, kimmo.himberg@intermin.fi

Kuvia palkinnonjakotilaisuudesta http://mediabank.messukeskus.com (29.3. klo 17.30 jälkeen).