Helsingin kaupunginhallituksen päätöksiä

Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset 15.3.2017 20:44

Helsingin kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsiteltiin valtuutettu Anna Vuorjoen kysymys perustoimeentulotuen muutoksista ja valtuutettu Leo Straniuksen kysymys turvapaikanhakijoiden majoituksesta. Kysymykset ja niistä käyty keskustelu ovat nähtävillä Helsinki-kanavan videotallenteissa. Kaupunginvaltuusto keskusteli myös kunnan jäsenen tekemästä esityksestä siirtää Helsingin ulkosaaristossa sijaitseva Rysäkari Espoon kaupunkiin. Valtuusto päätti olla kannattamatta esitystä. Alueen yhteispinta-ala on noin 1 800 hehtaaria, josta kaupungin omistuksessa on noin 1 767 hehtaaria. Saari on merkitty Helsingin yleiskaavassa 2050 merellisen virkistyksen ja retkeilyn alueeksi. Saaren nykyinen omistajan, Rysäkarin Linnake Oy:n tavoitteena on kehittää saarta matkailusaarena. Rysäkari oli Suomen puolustusvoimien hallussa vuodesta 1922 vuoteen 2010. Se on entinen sotilassaari ja sillä oli sotilaallinen rooli myös toisen maailmansodan aikana osana rannikon puolustusta. Kuntarakennelain mukaan kunn