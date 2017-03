Lauantain Jokerista yhdeksän kuusi oikein -tulosta - voittoja jaettiin 200 000 euroa

Lahteen 65 000 euroa Veikkauksen nettikasinolta 14.3.2017 14:10

Lahtelainen nettipelaaja voitti sunnuntaina 12.3. Veikkauksen nettikasinon Pikapokeri-pelistä 65 048 euron suuruisen jackpotin. Voitto tuli 50 sentin kierrospanoksella. Pikapokeri on nopeatempoinen videopokeri, jossa tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä pokerikäsi yhdellä valinnalla. Siinä on mukana tuplaus ja erityiset jokerikierrokset. Pikapokeriin on myös liitetty usean pelin yhteinen RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. Kasvavan RAY Jackpotin voittopotti voi olla korkeintaan 75 000 euroa. Sunnuntaina 12.3. se oli ehtinyt nousta 65 tonniin. Veikkauksen nettikasinon valikoimissa on noin 150 erilaista automaatti-, pöytä- ja pokeripeliä. Pikapokerista on tehty myös pöytäpeliversio, jota voi pelata Veikkauksen nettikasinolla.