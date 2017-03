Kirjautuminen julkisen hallinnon asiointipalveluihin onnistuu nyt myös organisaatiokorteilla ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorteilla

Rakennusten osoitetiedot avoimena datana 29.4.2016 10:04

Väestörekisterikeskus on avannut rakennusten osoitetiedot Avoindata.fi-palvelussa. Aineistossa on väestötietojärjestelmässä olevien valmiiden ja keskeneräisten rakennusten rakennustunnus, koordinaattitiedot ja osoitetietoja. Julkaistu aineisto on poimittu 14.4.2016, ja siinä on 3,5 miljoonan rakennuksen osoitetiedot. Rakennustiedot saadaan väestötietojärjestelmään kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Asuinrakennusten osoite- ja koordinaattitietojen laatu on hyvä. Muussa käytössä olevien rakennusten tiedoissa voi esiintyä epätarkkuuksia, varsinkin haja-asutusalueilla. Rakennusten osoitetietoaineisto julkaistaan jatkossa neljä kertaa vuodessa.