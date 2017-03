Kriteerien yhdenmukaistaminen ei saa heikentää omaishoitajien asemaa

21.3.2017 12:44 | Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Jaa

Omaishoitajat ja läheiset -liitto on huolissaan tilanteesta, joka on syntynyt useissa kunnissa eri puolilla maata omaishoitolain muutosten jälkeen. Lain tulkinnat uhkaavat heikentää omaishoitajien asemaa ja vähentää tukea, vaikka lisärahoitusta omais- ja perhehoidon kehittämiseen on myönnetty 75 miljoonaa euroa vuodessa.

Osana omais- ja perhehoidon kehittämistä eduskunta hyväksyi lakiin omaishoidon tuesta muutoksia, jotka asuivat voimaan 1.7.2016. Lain mukaan kaikki sopimuksen tehneet omaishoitajat saivat oikeuden vähintään kahteen vapaavuorokauteen kalenterikuukaudessa. Sitovassa ja vaativassa omaishoitotilanteessa omaishoitajalla on edelleen oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kalenterikuukaudessa. Lain muutosten tavoitteena on erityisesti tukea niitä sopimusomaishoitajia, joilla aiemmin ei ollut oikeutta vapaaseen. Tämän lisäksi kuntien vastuulle tuli tarvittaessa järjestää omaishoitajille hyvinvointi- ja terveystarkastuksia sekä valmennusta ja koulutusta hoitotehtävän tueksi. Muutosten tarkoituksena on tukea omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia. Liittoon on tullut eri puolilta maata lukuisia yhteydenottoja, joiden mukaan monet kunnat ryhtyivät lain muutoksiin vedoten päivittämään omaishoidon tuen kriteereitään. Kriteerien yhdenmukaistaminen on ollut liiton tavoitteena jo pitkään, koska sen avulla pystytään turvaamaan omaishoitajien yhdenvertainen kohtelu. Kriteerien yhdenmukaistaminen ei saa heikentää omaishoitajien asemaa. Näin kuitenkin tapahtuu eri puolilla Suomea. Kriteerien tiukentaminen on aiheuttanut sen, että yhä useammat omaishoitoperheet jäävät vaille tarvitsemaansa tukea. Eduskunta myönsi omais- ja perhehoidon kehittämiseen kunnille lisärahoitusta 75 miljoonaa euroa vuodesta 2016 alkaen. Omaishoitajat ja läheiset -liitto haluaa muistuttaa kuntapäättäjiä lain muutosten tarkoituksesta, joka on omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Liitto ei voi hyväksyä tapaa, jolla lakia tulkitaan monissa kunnissa ja jonka seurauksena omaishoitajien elämäntilanne vaikeutuu entisestään ja jaksaminen vaarantuu. Jos kunta tarkistaa omaishoidon kriteereitä, tulee tämä tehdä lain tarkoituksen ja tavoitteen mukaisesti. Lisätietoja Anneli Kiljunen, puheenjohtaja, puh. 050 5113123

Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, puh. 0400 415219

Marja Tuomi, toiminnanjohtaja, puh. 050 367 3443