Suomi nousi kuudenneksi eurooppalaisessa tupakkapolitiikan vertailussa

Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija. Tavoitteemme on savuton Suomi.

www.suomenash.fi Twitter: @SuomenASH

Slideshare: SuomenASH Instagram: suomenash

Syöpäjärjestöt on Suomen suurimpia kansanterveysjärjestöjä, jolla on yli 120 000 jäsentä.

Syöpäjärjestöihin kuuluvat:

Suomen Syöpäyhdistys ry ja sen jäsenjärjestöt:

12 alueellista syöpäyhdistystä

6 valtakunnallista potilasjärjestöä

Suomen Syöpärekisteri ja sen osana Joukkotarkastusrekisteri

Syöpäsäätiö

Syöpäjärjestöt tukee ja kuntouttaa syöpää sairastavia ja heidän läheisiään, tiedottaa syöpää ehkäisevistä ja terveyttä edistävistä asioista, pitää yllä rekisteriä syöpätaudeista ja joukkotarkastuksista ja myöntää varoja syöpätautien tieteelliseen tutkimukseen.

www.syöpäjärjestöt.fi

www.kaikkisyövästä.fi

www.ilmansyöpää.fi