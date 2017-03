Ihminen ja Kosmos - keskusteleva tiede- ja kulttuuritapahtuma Kuhmossa 24.-26.3.2017

21.3.2017 10:02 | Suomen Akatemia

Suomen Akatemian ja Pro Kuhmon yhdessä järjestämässä Ihminen ja Kosmos -tapahtumassa keskustellaan tänä vuonna teemalla Yhdessä - katse tulevaisuuteen. Tapahtuma järjestetään Kuhmo-talossa viikonloppuna 24.-26.3.2017. Tapahtuman juontaa toimittaja Jari Mäkinen.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan päivien ohjelmaa. Tapahtumaa voi seurata myös verkkolähetyksenä. Lisätietoja osoitteessa http://www.ihminenjakosmos.fi.

Kuhmoon saapuu keskustelemaan kahdeksan tieteen ja taiteen huippua, joten odotettavissa on luovaa poikkitieteellistä ja -taiteellista pohdintaa.

Professori Kimmo Alho työskentelee psykologian professorina Helsingin yliopistossa. Alho johtaa parhaillaan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta aiheesta Aivojen aktivaatiokuvioiden muutokset puheen valikoivan tarkkailun aikana. Tutkimuksessa selvitetään, mitä kuuntelijat tarkkailevat päivittäisissä kuuntelutilanteissa. Alhoa kiinnostaa aivojen aktiivisuus sosiaalisen havaitsemisen ja päätöksenteon aikana sekä aivojen ylikuormittuminen.

Professori Markku Jokisipilä on Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja. Hänen erikoisalaansa on poliittinen historia ja erityisesti Suomen ja natsi-Saksan suhteet. Jokisipilä seuraa laaja-alaisesti suomalaista politiikkaa ja sijoittaa päivänpolitiikan ilmiöitä osaksi Suomen poliittisen historian pidempää jatkumoa. Jokisipilä on myös freelance-kirjoittaja, hän on toiminut kolumnistina Aamuset-kaupunkilehdessä, Turun Sanomissa ja Seura-lehdessä.

Juhani Koivisto työskentelee Suomen Kansallisoopperan päädramaturgina. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi ja kirjoittaa tietokirjoja, jotka käsittelevät musiikkia, oopperaa ja kirjallisuutta. Koivisto on julkaissut mm. Toivo Kuulan elämäkerran Tuijotin tulehen kauan (2008), joka oli Tieto-Finlandia -palkinnon ehdokkaana. Hänen viimeisin teoksensa on oopperajohtaja Alfons Almin elämäkerta viime vuodelta.

Taiteilija Antti Majava on taiteellis-tieteellisen Mustarinda-seuran perustaja. Majava haluaa edistää kestäviä arvoja ja elämäntapaa sekä eri taiteen- ja tieteenlajien asemaa. Hän on perustajajäsenenä myös poikkitieteellisessä Bios-tutkimusyksikössä, joka tutkii globaaleja ympäristö- ja resurssikriisejä sekä niiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuonna 2015 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta palkitsi Majavan hänen laaja-alaisesta taiteilijatyöstään.

Professori Jussi Pakkasvirta on Latinalaisen Amerikan asiantuntija Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitokselta. Hän toimi valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaanina 2012-2015 sekä politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtajana 2010-2015. Viime vuonna hänet valittiin Euroopan Latinalaisen Amerikan tutkimuksen tiedejärjestön CEISAL:in puheenjohtajaksi kaudeksi 2016-2019. Tällä hetkellä Pakkasvirta johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa Kansakunnan mielenliikkeet -tutkimushanketta, jonka aineisto koostuu Suomi24-keskustelupalstan sisällöstä 15 vuoden ajalta.

Joona Pohjonen on nuori yrittäjä, joka palkittiin lukioikäisenä Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailussa. Hän opiskelee Aalto-yliopistossa automaatio- ja systeemitekniikkaa. Pohjonen perusti veljensä kanssa yhteisen yrityksen Pohjonen Group Oy, joka palkittiin Keski-Suomen kauppakamarin Kasvu Open -yrittäjyyskilpailussa ensimmäisellä sijalla vuonna 2014.

Tutkimusprofessori Anna Rotkirch on Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen johtaja. Hän on perehtynyt mm. perhesosiologiaan, isovanhemmuuteen ja sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Rotkirch johtaa Suomen Akatemian Jaetut elämät -hanketta, joka selvittää perhesuhteiden merkitystä ja yksilön hyvinvointia suhteessa toiseen tärkeään ihmiseen. Hän toimii useissa tieteellisissä luottamustehtävissä, kuten European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA) -yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Janne Seppänen on visuaalisen journalismin professori Tampereen yliopistosta. Seppänen on kiinnostunut kuvasta ja sen roolista sekä visuaalisesta kulttuurista. Seppänen johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Digitaaliset kasvot, jonka tarkoitus on laajentaa ymmärrystä siitä, minkälaista kuvaa ihmiset luovat itsestään eri käyttöliittymissä ja verkon vuorovaikutustilanteissa. Seppänen tunnetaan useista valokuvaa ja visuaalista kulttuuria käsittelevistä viestinnän perusteoksista.

Tapahtumaviikonloppu alkaa perjantaina 24.3. klo 19 avajaiskonsertilla. Viikonlopun keskusteluihin on vapaa pääsy. Konsertit ovat maksuttomia, lukuun ottamatta avajaiskonserttia 24.3. sekä pääkonserttia 25.3.

Kosmoksen konsertit on suunnitellut Kuhmon Kamarimusiikin taiteellinen johtaja Vladimir Mendelssohn, ja hänen kanssaan festivaaliin saapuu esiintymään nuoria taiteilijoita: Niamh McKenna, huilu, Abel Puustinen ja Kasmir Uusitupa, viulu, Senja Rummukainen, sello sekä Anni Collan ja Ossi Tanner, piano.