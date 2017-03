Johnny Knigan syksyn 2017 kirjat on julkistettu

21.3.2017 10:48 | Johnny Kniga Kustannus

Johnny Knigan syksyn 2017 kirjoissa seikkaillaan fantasiamaailmoissa, urheilupiireissä ja graffitien värittämissä lähiöissä. Lyyrisiä elämyksiä tarjoilee Dave Lindholmin kaikki suomenkieliset sanat kansien väliin kokoava teos, ja uusin Madventures-kirja pureutuu kupliviin juomanautintoihin. Syksyn uutuuskirjojen katalogi löytyy Issuu-palvelusta.

Kaunokirjallisuus

CMX:n laulajana tunnetun A. W. Yrjänän uutuuskirja Joonaanmäen valaat on runollinen ja mieltä hivelevän vanhanaikainen seikkailutarina kaikenikäisille. Teos on kuin Tove Janssonin ja Jules Vernen yhdessä kokoon keittämä: syvästi inhimillinen ja hivenen outo, jopa pelottava. Lauluntekijänä ja runoilijana tunnettu A. W. Yrjänä (s. 1967) on aiemmin julkaissut viisi runokokoelmaa ja omiin päiväkirjoihinsa perustuvan kirjan. Joonaanmäen valaisiin mahtuu puhuvia eläimiä, tieteen historiaa, hyytävä seikkailujuoni, ystävyyttä, juhlia iltanuotioilla, kylmäverisiä roistoja, salaperäisiä koneita ja elämän pienten ihmeiden tutkiskelua.

Marko Kantomaan esikoisromaani Ylpeydestä on huikea ja intensiivinen tarina juoksemisesta, ystävyydestä ja oman tien etsimisestä. Kuusitoistavuotias Joonas haluaisi vain juosta. Mutta kentillä leijuu mieshormonien sankka sumu, kiihottava, häiritsevä ja petollinen. Eikä hän uskalla järkyttää stadioneiden ikiaikaista hormonitasapainoa, vaikka se pyörii ajatuksissa jatkuvasti. Ylpeydestä tempaa lukijan mukaan heti ensimetreillä ja kuljettaa kuin hurmoksessa maaliin asti. Marko Kantomaa (s. 1975) on entinen aktiiviurheilija, joka väitellyt filosofian tohtoriksi kansanterveystieteestä ja työskentelee Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin erikoistutkijana.

Syksyn toinen esikoiskirja Miikka Niirasen ja Pekka Salmisen Sä maksat on raa’an realistinen romaani helsinkiläisten graffitimaalareiden elämästä. Rap-yhtye Gasellien Hätä-Miikkana ja Päkänä tunnetut Niiranen (s. 1988) ja Salminen (s. 1989) ovat saaneet kiitosta siitä, kuinka he ovat onnistuneet sanoituksissaan kuvailemaan 2010-luvun suomalaisnuorten sielunmaisemaa. Sä maksat on kuvaus ystävyydestä ja siitä, kuinka nuoret kokevat elämänsä suunnan olevan hukassa. Maailmassa tuhlataan kaikkea mahdollista kiihtyvällä tahdilla, mutta työ ja rahat jakautuvat yhä pienemmälle joukolle. Kannattaako niitä siis edes tavoitella?

Musiikki

Syksyn musiikkikirjoista lyyrisin on Dave Lindholmin Sanat – Sitähän se kaikki on, joka kokoaa kansien väliin kaikki Daven suomenkieliset sanoitukset. ”Pieni & hento ote”, ”Annan kitaran laulaa vaan”, ”Joo, joo, mä rakastan sua”, ”Liity meihin enkeleihin”… Vuonna 1972 ilmestyneestä esikoissoololevystään Iso ”Kynä” Lindholm alkaen Dave on näyttänyt, mihin suomenkielinen laululyriikka taipuu. Jokainen lukija löytää teoksesta oman suosikkinsa, ja kokenutkin kuulija näkee tekstit uudessa valossa. Dave puhuu suoraan lukijalle, ymmärtää rakkautta ja kaipuuta, on läsnä.

Dave Lindholm (s. 1952) on yksi merkittävimpiä suomalaisia lauluntekijöitä. Hänen levytetty tuotantonsa käsittää lähes 60 albumia viidellä vuosikymmenellä. Jos Suomessa jaettaisiin kirjallisuuden Nobel, palkinto kuuluisi Davelle.

Tietokirjallisuus

Suomen suosituimmat seikkailijat Riku Rantala ja Tuomas Milonoff suuntaavat syksyllä julkaistavassa Mad Spirit – Täydellisen juhlimisen opas -teoksessaan drinkkivinkkien ja varjelluimpien juomasalaisuuksien maailmaan. Ihmiset ottavat ilon irti elämästä lukemattomin eri tavoin. Mad Spirit kertoo, miltä näyttää juomakulttuuri Siperian aroilla, Amazonin viidakossa, Saharan aavikolla tai vaikka Kaakkois-Aasian suurkaupungeissa. Kirja jatkaa ja syventää keväällä 2017 Nelosella pyörivän Mad Cook -tv-sarjan tutkimusmatkoja.

Milonoffin (s. 1974) ja Rantalan (s. 1974) edelliset tietokirjat ovat kaikki olleet myynti- ja arvostelumenestyksiä. He ovat saaneet teoksistaan ja noin 200 maahan myydystä Madventures-matkailusarjastaan Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon.

