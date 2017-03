Mitä ihmettä Suomessa viljellään ja syödään? – Tervetuloa FutureCrops-hankkeen aloitusseminaariin

21.3.2017 10:30 | Luonnonvarakeskus

Tämän päivän uudet ja erikoiset viljelykasvit ovat niitä, joita tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee ja joiden varaan voidaan rakentaa uutta liiketoimintaa.



Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita Luonnonvarakeskus (Luke) järjestämään FutureCrops-hankkeen aloitusseminaarin. Päivän esityksissä käsitellään alkutuotannon uudistumista erikoiskasvien avulla ja sitä, miten uudenlaiset raaka-aineet taipuvat ruuaksi ja liiketoiminnaksi. Jälleen on uudistumisen aika – näin on tehty monesti ennenkin Suomen 100-vuotisen historian aikana. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.



Asiantuntijat alustavat aiheita, ja aikaa on varattu myös keskusteluun.

Aika: 31.3.2017 klo 9.30–15.15

Paikka: Suomen maatalousmuseo Sarka, Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa

Ilmoittautuminen: marjo.keskitalo@luke.fi



Ohjelma



Päivän juontajana toimii Jouni Kuru, tuottaja ja yrittäjä



9:30–9:55 Aamukahvit



10:00–10:25 100 vuotta muutosta Suomen viljelyssä ja ruuassa, museojohtaja Teppo Vihola, Suomen maatalousmuseo Sarka



10:25–10:50 FutureCrops-hanke, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi, erikoistutkija Marjo Keskitalo, Luonnonvarakeskus



10:50–11:15 Luova kosketus kasveihin, kulttuurituottaja Minna Lehtola, Kuvio ry



11:15–11:40 Raaka-aineiden merkitys ja kokemus, tuottaja ja yrittäjä Jouni Kuru, Food & Fun Turku, Kustavin Kipinä



Ruokailu (omakustanteinen)



12:30–13:15 Erikoiskasvien suomalaiset vahvuudet ja merkitys viljelykiertoihin, erikoistutkijat Marjo Keskitalo ja Erja Huusela-Veistola, Luke



13:15–14:00 Miltä kasviraaka-aineet maistuvat ja miten ne taipuvat ruuanvalmistuksessa? Ruoka- ja yritysasiantuntija Mari Mäenpää, Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ja erikoistutkija Eila Järvenpää, Luke



14:00–14:15 Kahvi



14:15–15:00 Kulutustrendit ja erikoiskasvien liiketoimintamahdollisuudet, tutkijat Jaana Kotro ja Lotta Heikkilä, Luke



15:00–15:15 Yhteenveto päivän annista