Mediakutsu: Sosiaalisesti kestävä Helsinki 2030 – kestävän yrittäjyyden rooli? Tervetuloa Sustainable Entrepreneurship -päivään 31.3.

21.3.2017 10:54 | Aalto-yliopisto

Miten voimme valjastaa kestävän yrittäjyyden kiihdyttämään muutosta kohti kestävämpää Helsinkiä? Tervetuloa kuulemaan kuntavaaliehdokkaiden, Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja Helsingin kaupungin näkemyksiä. Tapahtumassa pohditaan kestävän kehityksen muutoksen edistämistä, turvapaikanhakijoiden yrittäjyyttä ja kestävää liiketoimintaa kehittäviä kasvuyrityksiä. Tilaisuus on englanninkielinen.

Aika: perjantai 31.3.2017 klo 10.00–17.00

Paikka: Aalto-yliopisto, Design Factory, Betonimiehenkuja 5 C, Espoo

Ohjelma

Sustainable Entrepreneurship Day: Accelerating Social Sustainability and Inclusion

10.00–10.15 Opening Words

Ewald Kibler (Assistant Professor of Entrepreneurship, Aalto University, School of Business)

10.15–11.30 100 Years – Time to Celebrate or just a Good Start: Solving the Social and Environmental Challenges Ahead?

Ville Luukanen (ClimateLaunchpad workshop by Impact Iglu)

11.30–12.00 Networking at lunch

12.00–13.15 The Role of Sustainability Start-Ups for the Entrepreneurship Ecosystem

Two track presentations by Aalto students: Aalto Global Impact and The Shortcut – Diversity as an Engine for Growth

13.30–14.15 The Role of Entrepreneurship for Asylum Seekers

Presentations by Aalto students (in cooperation with the City of Helsinki)

14.15–14.50 Movie screening: Stories from Asylum Seekers in Finland

14.50–15.00 The Future Strategy of Helsinki: immigration, intrepreneurship and local development

Ilkka Haahtela (Head of Immigrant and Employment Services, Economic Development Division, Helsinki City Executive Office)

15.00–16.30 Sustainable Helsinki 2030: Whose Business, What Needs to be Done?

A panel discussion with political leaders in Helsinki.

Discussants: Dan Koivulaakso (Left Alliance), Laura Kolbe (Centre Party), Antton Rönnholm (SDP), Tuuli Kousa (the Greens) Erlin Yang (Finns Party), Jenni Pajunen, (National Coalition Party), Eva Biaudet (Swedish People's Party)

Sustainable Entrepreneurship -päivän järjestävät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Sustainable Entrepreneurship -kurssi ja Aalto Global Impact yhteistyössä Helsingin kaupungin ja The Shortcutin kanssa.

Lisätiedot ja mediailmoittautumiset 30.3. mennessä:

Ewald Kibler, yrittäjyyden apulaisprofessori

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

p. 040 353 8442

ewald.kibler@aalto.fi