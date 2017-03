Puhu rahasta -haaste tulee jälleen!

21.3.2017 11:14 | Suomen Setlementtiliitto ry

Tule mukaan rikkomaan tabu ja puhu rahasta. Haaste on tänä vuonna osa kansainvälistä Global Money Week’ia.

Talousosaamisessa kaikki lähtee siitä, että raha-asiat otetaan rohkeasti arkisissa keskusteluissa esille. Valitettavasti rahasta puhuminen on meille suomalaisille edelleen tabu.

Taloudenhallinta on osa elämänhallintaa. Arjen rahankäyttöön liittyvistä epäonnistumisista ja onnistumisista tulisi keskustella nykyistä vapaammin kotona, koulussa, töissä – missä tahansa. Etenkin nuorten vanhemmilla ja nuoria työssään kohtaavilla ammattilaisilla on erityinen vastuu ottaa myös raha-asiat puheeksi nuorten kanssa ja tarvittaessa tukea ja neuvoa.

Mun talous -verkosto on tuonut Puhu rahasta -teemaa näkyväksi suomalaisille. Puhu rahasta -haaste kannusti suomalaisia puhumaan rahasta ja jakamaan omia kokemuksiaan rahankäytöstä keväällä 2016. Haaste tavoitti paljon ihmisiä, mm. julkkisten Puhu rahasta -videot keräsivät kymmeniä tuhansia katsojia.

Puhu rahasta -haaste on tänä vuonna osa kansainvälistä Global Money Week’ia. Global Money Week on CYFI:n (Child & Youth Finance International) järjestämä teemaviikko, jossa kannustetaan puhumaan enemmän rahasta, säästämisestä, toimeentulosta ja muista rahaan liittyvistä asioista lapsille ja nuorille. Tavoitteena on haastaa monenlaisia toimijoita aina järjestöistä, oppilaitoksista yrityksiin ja viranomaisiin. Viime vuonna Global Money Week’iin osallistui maailmanlaajuisesti yli 7 miljoonaa lasta 131 maasta. Tänä vuonna haluamme aktivoida Global Money Week’iin kaikki suomalaiset mukaan, kun teemana on ”Learn.Save.Earn.”

Osallistumisohjeet

1. Kerro somessa (Instagram, Twitter, Facebook & Snapchat) oma rahaan liittyvä tarinasi tai tekosi sanoin, kuvin tai videolla. Voit myös tulostaa Puhu rahasta -kyltin ja käyttää sitä kuvissa/videoissa. Tyyli on vapaa! Pääasia, että puhut rahasta!

2. Voit käyttää omien kuvien tai videoiden lisäksi Puhu rahasta -videoita.

3. Lisää viestin perään #puhurahasta #GMW2017 ja osallistut haasteeseen.

4. Haasta myös ystäväsi, perheesi ja työkaverisi mukaan puhumaan rahasta.

Ole siis rohkea, puhu rahasta ja edistä nuorten talousosaamista!

Puhu rahasta -haaste & Global Money Week 27.3.–2.4.2017

#puhurahasta #GMW2017