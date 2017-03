Kuntien laadittava elinvoimastrategia

21.3.2017 10:49 | Akava ry

Akava pitää tulevia kuntavaaleja elinvoiman ja sivistyksen vaaleina. Akavan mielestä kunnan elinvoimaa on tuettava hyvin monipuolisin keinoin, sillä vain elinvoimaiset kunnat voivat tarjota laadukkaita palveluja.



Kuntien on elinkeinopolitiikallaan mahdollistettava nykyistä paremmin yritystoiminta, kasvu ja uusien innovaatioiden synty. Kuntien on oltava taloudellisesti tasapainoisia ja elinvoimaisia voidakseen huolehtia kuntalaisten palveluista kestävällä tavalla.



– Kunnat voivat jatkossa keskittyä laadukkaisiin sivistyspalveluihin sekä elinkeinoja tukeviin uudistushankkeisiin, jotka vaikuttavat talouskasvuun ja työllisyyteen. Tärkeää on muun muassa vauhdittaa asuntorakentamista ja kehittää liikennejärjestelyjä. Lisäksi on varmistettava, että kaavoitus, tietoliikenneverkot ja yrityspalvelut toimivat hyvin. Akava pitää tärkeänä, että kunnat luovat sellaisen toimintaympäristön, jossa yritysten on hyvä kasvaa, toteaa Akavan vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.



– Tutkimusten mukaan työllisyyden lisäykselle erityisen tärkeitä ovat itsenäiset, nuoret pk-yritykset. Tällaiset yritykset tarvitsevat työvoimaa, joka arvostaa laadukkaita hyvinvointipalveluja ja toimivaa yhdyskuntarakennetta. Kuntien tehtävänä on luoda sellaiset elinolosuhteet, että työvoimaa on saatavilla, sanoo Vuorenkoski.



Työllisyyden kehitystä tuetaan kunnissa toimivalla joukkoliikenteellä, kaavoitus- ja asuntopolitiikalla, perheiden palveluilla kuten kouluilla sekä liikuntapalveluilla. Laaja-alainen elinvoimaan investoiminen on kuntien yksi päätehtävistä.



– Sivistyskunta tarvitsee elinvoimastrategian, jonka avulla ohjataan kunnan päätöksentekoa elinvoiman kasvattamisen suuntaan ja luodaan siltoja hallintokuntien välille. Kunnan tavoitteena on oltava elinvoiman lisääminen kaikilla kunnan käytettävissä olevilla keinoilla, vaatii Vuorenkoski.





Lisää aiheesta Akavalaisen artikkelissa: 6 tapaa kasvattaa kunnan elinvoimaa



Tutustu tarkemmin Akavan kuntavaalitavoitteisiin: www.akava.fi/kuntavaalitavoitteet