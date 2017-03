2016 oli johtajien vaihtovuosi

22.3.2017 02:00 | Keskuskauppakamari

Pörssiyhtiöiden johtopaikoilla urakäänteet ovat nopeita, ilmenee Keskuskauppakamarin suomalaisten pörssiyhtiöiden johdon vaihtuvuutta kartoittaneesta selvityksestä. Hallitusjäsenyyksien kesto on keskimäärin 4,7 vuotta, toimitusjohtajuuksien alle 5 vuotta ja johtoryhmäjäsenyyksien alle 4 vuotta. Uusista toimitusjohtajista yli 70 prosenttia nimitettiin yrityksen ulkopuolelta. Johtoryhmien jäsenistä lähes kolmannes on nimitetty tehtäväänsä vuonna 2016. Suuri vaihtuvuus voi viitata puutteelliseen johdon seuraajasuunnitteluun.

Julkinen keskustelu pörssiyhtiöiden johdosta keskittyy lähinnä palkkioihin. Vähemmän puhutaan siitä, kuinka tuulisia pörssiyhtiöiden johtopaikat ovat.

“Sijoittajat vaativat pörssiyhtiöiden johdolta jatkuvaa kasvua ja arvonnousua, samalla yhteiskunta odottaa työllistämistä ja verotuloja. Kilpailutilanne maailman markkinoilla ja teknologisessa murroksessa on kireä. Suuriin odotuksiin voi olla vaikea vastata. Tämä näkyy urapoluissa” Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa kertoo.

Linnainmaan mukaan kovat vaatimukset voivat suurimmissa yhtiöissä näkyä korkeana palkitsemistasona, mutta kolikon toinen puoli on johtajapaikkojen epävarmuus. Tästä kertoo suuri vaihtuvuus pörssiyhtiöiden johtopaikoilla.

Selvimmin tilanne näkyy johtoryhmätasolla, sillä johtoryhmien jäsenten keskimääräinen palvelusaika on vain 3,8 vuotta.

“Vuotta 2016 voisi kutsua johtajien vaihtovuodeksi, sillä johtoryhmissä lähes kolmannes on tuolloin nimitetty tehtäväänsä. Yli 70 prosenttia on nimitetty vuonna 2011 tai sen jälkeen. Hyvin harva johtaja on ollut toimessaan ennen vuotta 2000”, Linnainmaa sanoo.

Toimistusjohtajat nimitettiin enimmäkseen talon ulkopuolelta

Pörssiyhtiön toimitusjohtajan kausi kestää keskimäärin alle viisi vuotta. Vuoden 2016 nimityksissä huomiota herättää se, että 72 prosenttia uusista toimitusjohtajista tuli talon ulkopuolelta. Vuonna 2015 luku oli 44 prosenttia, jota sitäkin voidaan pitää korkeana. Toimitusjohtajaa vaihtoi 15 prosenttia yhtiöistä vuonna 2016, selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin luku oli peräti 24 prosenttia.

Linnainmaa arvioi, että suuri vaihtuvuus johtoryhmissä sekä toimitusjohtajien nimittäminen pääosin yhtiöiden ulkopuolella viittaa siihen, että johdon seuraajasuunnitteluun pitäisi panostaa enemmän.

“Lupaavimpien kykyjen löytäminen ja heidän osaamisensa kehittäminen on tärkeää, ja myös hallitusten tulee ottaa roolia tutustumalla toimitusjohtajan lisäksi myös muuhun johtoon. Asia on merkittävä, sillä talon sisältä nimitettävät toimitusjohtajat menestyvät keskimäärin paremmin kuin ulkopuolelta rekrytoidut”, Linnainmaa jatkaa.

Yli 60-vuotiaat johtajat harvinaisia

Keskuskauppakamarin selvitti myös johdon ikä- ja koulutusrakennetta.

“Suuresta johdon vaihtuvuudesta kertoo myös ikärakenne. Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat ovat keskimäärin 52-vuotiaita. Yli 60- ja alle 40-vuotiaat toimitusjohtajat ovat harvinaisuuksia – molempia on vain kolme, lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarista kertoo.

Turunen tuo esiin, että yli 60-vuotiaita johtoryhmän jäseniä on hyvin vähän suomalaisissa pörssiyhtiöissä: heitä on vain neljä prosenttia. Nuoria, enintään 40-vuotiaita, on johtajissa yhdeksän prosenttia. Johtoryhmien jäsenistä lähes puolet on 41–50-vuotiaita.

Miesten hallitusjäsenyydet pitempiä

Hallitusjäsenistä puolet on toiminut hallituksessa yli kolme vuotta. Pisin hallitusjäsenyys on kestänyt 45 vuotta, mutta yli 10 vuotta kestäneet hallituskaudet ovat melko harvinaisia (11 prosenttia hallituspaikoista). Hallitusjäsenyyden kesto on keskimäärin 4,7 vuotta, mutta miesten ja naisten väliset erot ovat merkittävät. Vuonna 2016 uusista hallituspaikoista 35 prosenttia meni naisille, suurissa pörssiyhtiöissä peräti 43 prosenttia. Miesten kaudet ovat kestäneet keskimäärin yli 5 vuotta mutta naisten vain 3 vuotta.

“Tämä kertoo myös käynnissä olevasta muutoksesta eli siitä, että naisia nimitetään nykyään aiempaa enemmän hallituksiin, arvioi Turunen.

Hallitusten naisjäsenten keskuudessa vaihtuvuus on kuitenkin miehiä suurempi. Vuonna 2016 naisten osuus kaikista uudelleenvalinnoista oli 22 prosenttia eli vähemmän kuin naisten osuus hallituspaikoista, joka on 25 prosenttia ja 32 prosenttia suurissa pörssiyhtiöissä.

