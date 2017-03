Furuvikillä lisää varmuutta sementin toimituksiin

21.3.2017 13:03 | Finnsementti Oy

Finnsementti lisää sementin toimituskapasiteettiaan ja otti helmikuun lopulla käyttöön uuden rahtialuksen, MV Furuvikin, Eureka Shipping Ltd varustamon kanssa solmimallaan aikarahtisopimuksella.

Furuvik korvaa sementtikuljetuksissa saman varustamon aluksen Nordanvikin. Furuvikiä käytetään pelkästään Finnsementin kuljetuksiin. Alus saapui ensi kertaa yhtiön Paraisten tehtaalle 8.3. ja toi Aalborgista Tanskasta 3 000 tonnia valkosementtiä mukanaan.

Sementtikuljetuksiin räätälöity rahtialus

Furuvik on suunniteltu erityisesti sementtikuljetuksia varten ja sen jääluokka on 1A. Neljän lastiruuman ansiosta aluksella voidaan kuljettaa useita sementtilaatuja samanaikaisesti. Furuvikin kuljetuskapasiteetti on yhteensä 5 500 tonnia, 300 tonnia enemmän kuin aikaisemmin. Näin kuljetuskapasiteetti ja -varmuus lisääntyvät entisestään, mikä on tärkeää erityisesti kesän sesongin aikana. Lastin purkaminen on nopeaa pneumaattisen eli paineilmalla toimivan purkujärjestelmän ansiosta. Pneumaattista purkua voidaan käyttää Finnsementin Kantvikin, Maarianhaminan, Oulun ja Pietarsaaren terminaaleissa.

Ympäristönäkökohdat on Furuvikissa huomioitu hyvin, ja sen polttoaineen kulutus on hyvin pieni uudenlaisen moottoriteknologian, optimoidun runkomuodon ja potkurin ympärillä olevan suuttimen ansiosta.

Nimi Finnsementin historiasta

Laiva kastettiin 17.2. Royal Bodewesin telakalla Hollannissa Eureka Shipping -varustamon järjestämässä kastetilaisuudessa ja nimettiin Paraisten Kalkkivuori Oy:n johtajan ja suomalaisen sementtiteollisuuden perustajan Emil Sarlinin kotikartanon mukaan. Laiva on suomalaisessa ohjauksessa, ja sen kapteeneina toimivat Pasi Andersson ja Jouni Keinonen.

Tietoja Furuvikistä



- Pituus: 100 m LOA

- Syväys: 6,8 m

- Leveys: 15,3 - 15,6 m

- Lastikapasiteetti: 5 500 DWT

- Lastauskapasiteetti: 800 t/1 h

- Päämoottori 6M32: 3 000 kW

- Jääluokka: 1A