Holiday Inn Helsinki City Centren uudet kokoustilat valmiina - Alle 100 vieraan kokoustilojen kysyntä on kasvussa

21.3.2017 14:00 | Restel Oy

Holiday Inn Helsinki City Centre -hotellin upouudet kokoustilat ovat valmistuneet kaupungin ytimeen aivan rautatieaseman viereen. Uudet kokoustilat ovat jatkoa viime kevään uudistuksille, kun upea Open Lobby ja tyylikkäät huoneet otettiin käyttöön. Uusien kokoustilojen avulla hotellin asiakkaille saatiin näin pitkään toivotut tilat jopa 100 henkilön palavereihin, neuvotteluihin ja muihin tilaisuuksiin.

Uudet tilat yhdistyvät hotellin Open Lobby -alueeseen katutasolla omana kokoussiipenä, joka muodostuu kolmesta helposti muunneltavasta tilasta. Huoneet voidaan hyödyntää kolmena erillisenä tilana tai niiden yhdistelminä. Neuvottelutilojen lisäksi kokoussiivessä on rento lounge-tila, joka on tarkoitettu taukotilaksi ja kahvitteluun. Kukin kokoustila palvelee jopa 30 henkilön ryhmiä ja kaikki tilat yhdistettynä kokoustamaan mahtuu jopa 100 henkilöä. Kokoustilat on nimetty vanhojen höyryvetureiden nimien mukaan yhteistyössä Suomen rautatiehistoriallisen seuran kanssa. Lempinimiltään Feeliks, Wilson ja Truman tunnetut veturit olivat oman aikansa voimakkaimpia höyryvetureita Suomen rautateillä.

”Uusien kokoustilojemme ehdottomia valtteja on niiden keskeinen sijainti, joustava muunneltavuus sekä langaton kokoustekniikka”, kertoo Holiday Inn Helsinki City Centre -hotellin hotellinjohtaja Mari Salonen. ”Kokousasiakkaat pääsevät vaivattomasti meille omalla autolla, junalla, metrolla tai bussilla. Kaikki yhteydet kohtaavat hotellimme lähellä. Kokoustilojemme tekniikka on valittu asiakkaita kuunnellen. Tyypillinen haaste kokousten alussa on esitystekniikan liittäminen asiakkaan tietokoneeseen erilaisten liittimien ja johtojen kanssa. Me haluamme välttää tämän tarjoamalla tämän päivän langatonta tekniikkaa”, jatkaa Salonen.

Uudet kokoustilat ovat jo ehtineet herättää laajaa mielenkiintoa ja tiloja on varattu moniin erilaisiin tarkoituksiin. Perinteisten kokousten lisäksi varauskirjassa on minimessuja, lanseeraus-, koulutustilaisuuksia sekä jopa pääsykokeet. Sijainti aivan rautatieaseman vieressä on kokoustilojen ehdoton valtti. Paikalle saapuminen on helppoa ja säästää sekä vieraiden aikaa että rahaa. Tehokas ajankäyttö ja kokouspaikan vaivaton tavoitettavuus ovat monen kokousjärjestäjän avainasioita.

Keväällä 2016 kokonaan uudistuneen Holiday Inn Helsinki City Centren uusi Open Lobby on asiakkaille tarkoitettu ’avoin olohuone’, joka yhdistää perinteiset aula- ja työskentelyalueet, rennot lounge-tilat, kahvilan, ravintolan ja baarin yhtenäiseksi tilaksi. Open Lobby tarjoaa tuleville kokousasiakkaillekin mahdollisuuden niin ryhmätöiden tekoon, epävirallisempien neuvotteluiden pitämiseen, liiketapaamisiin kuin illanviettoihinkin.