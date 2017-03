Espoon Urheilupuiston metroaseman viereen 94 Lumo-vuokra-asuntoa

21.3.2017 12:33 | VVO-yhtymä Oyj

Lumo Kodit Oy rakennuttaa yhteistyössä Peabin kanssa Espoon Koivu-Mankkaantie 1b:hen korkeatasoisia Lumo-asuntoja. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita.

Kohteen rakentaminen käynnistyy huhtikuussa 2017. Uusista Lumo-asunnoista 71 on erikokoisia yksiöitä ja kaksioita. Kolmioita on 23, joista osassa on huoneistosauna. Asuntojen keskipinta-ala on 43 asm2.

Asuntojen lisäksi kiinteistöön tulee neljä liiketilaa katutasoon yhteensä 517 m2. Pysäköintiyhtiöltä vuokrattavat autopaikat ovat tontilla olevassa pysäköintitalossa.

Hyvää kaupunkiasumista

Kohde sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, lähellä Tapiolan palveluja. Metro ja muut julkiset kulkuyhteydet ovat vieressä. Alueella on monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, esimerkiksi jäähalli.

– Vapaarahoitteinen Koivu-Mankkaantie 1b:n Lumo-vuokra-asuntokohde täydentää hyvin asuntotarjontaamme Espoossa, sanoo kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen VVO-konsernista.

– Olemme rakentaneet VVO-konsernille useita taloyhtiöitä pääkaupunkiseudulle, kertoo

kohteen urakoitsijana toimivan Peab Oy:n Etelä-Suomen asuntorakentamisen yksikön johtaja Petri Salonen.

Kohteen arvioitu valmistuminen on helmikuussa 2019.

Lisätietoja:

Kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 0400 234 144, kim.jolkkonen(at)vvo.fi

Yksikönjohtaja Petri Salonen, Peab Oy, asuntorakentaminen Etelä-Suomi, puh. 040 6526 900, petri.salonen(at)peab.fi