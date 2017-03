Lakiehdotus valinnanvapaudesta: Eteenpäin, tästä voidaan jatkaa!

Ulla-Maija Rajakangas Hyvinvointialan liiton toimitusjohtajaksi 25.10.2016 14:17

Ulla-Maija Rajakangas, 53, siirtyy Hyvinvointialan liiton toimitusjohtajaksi 1. joulukuuta 2016 alkaen. Tällä hetkellä Rajakangas on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyvinvoinnin rahoituksen hankkeesta vastaava johtaja. Rajakangas on työskennellyt peruspalveluministerin valtiosihteerinä vuosina 2013-2015 ja tätä ennen muun muassa erityisavustajana eri ministeriöissä ja asiantuntijana akavalaisissa liitoissa. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.