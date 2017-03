Ohjaamo Helsingin nuoret kertovat millaisia palveluja tarvitsevat

21.3.2017 12:55 | Helsingin kaupunginkanslia

Ohjaamo Helsinki järjestää nuorten ja kuntapäättäjien yhteisen Keskustelupäivä-tapahtuman perjantaina 24. maaliskuuta. Media on tervetullut seuraamaan tilaisuutta Ohjaamoon (Fredrikinkatu 48) kello 13-15. Osallistujia on mahdollisuus haastatella tilaisuuden jälkeen.

Keskustelupäivässä Ohjaamon nuoret asiakkaat arvioivat Ohjaamo Helsingin palveluita ja nostavat esiin valitsemiaan keskeisiä teemoja nuorten palveluihin liittyen. Samalla he tuovat esiin näkemyksiään kotikaupunkinsa nuorten palveluista, ja siitä mitä he palveluilta odottavat.

Päättäjiä tilaisuudessa edustavat apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Uudenmaan TE-toimiston johtaja Jarmo Ukkonen, opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen, Kelan erikoissuunnittelija Pirkko Kaasinen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila, nuorisolautakunnan puheenjohtaja Timo Kontio sekä nuorisoasiainkeskuksen edustaja.

Nuoret valmistelevat etukäteen kysymyksiä, kommentteja ja ehdotuksia, joista keskustellaan yhdessä paikalle kutsuttujen kuntapäättäjien kanssa. Tuloksena syntyy suunnitelma, jonka mukaan nuorten palveluita tullaan kehittämään.



Taustatietoa Keskustelupäivästä



Keskustelupäivä on arviointityöväline, jonka tarkoituksena on saada nuorten mielipide osaksi kunnallisten palveluiden arviointia sekä kehittää nuorten osallisuutta. Keskustelupäivä-menetelmä on syntynyt Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n Kuntien peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeessa vuonna 2010 ja menetelmää on käytetty jo yli 70 kunnassa.

Taustatietoa Ohjaamo Helsingistä

Ohjaamo Helsinki on keväällä 2015 perustettu monialainen palvelukokonaisuus, jossa nuori saa yhdestä paikasta neuvontaa sekä tarvitsemansa yksilöllisen tuen. Hankkeen rahoittajana ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Helsingin kaupunki. Keski-Suomen ELY on myöntänyt ESR-rahoituksen hankeajalle 1.3.2015–28.2.2018. Hanke on osa valtakunnallista nuorisotakuun toimenpidekokonaisuutta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.



Lisätietoja

Ohjaamo Helsingin projektipäällikkö Sirkku Reponen,

puh. 040 570 3889, s-posti: sirkku.reponen@hel.fi