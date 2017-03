Henry’s Pub täyttää 20 vuotta – juhlaviikolla huippukeikkoja ilmaiseksi

22.3.2017 12:15 | Restamax Oyj

Tampereella vuodesta 1997 toiminut Henry’s Pub juhlii huhtikuussa 20-vuotista taivaltaan näyttävin menoin. Synttäriviikon 3.–8.4. aikana lauteilla nähdään suomalaisia eturivin artisteja Jarkko Martikaisesta Atomirottaan.

Maanantaina 3.4. starttaava juhlaviikko polkaistaan käyntiin Henkan jameilla ja tiistaina soinnuista vastaa legendaarisesta Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeestä tuttu duo Juha Lehti ja Juha Saaresaho. Keskiviikkona nautitaan rap-artisti Heikki Kuulan lyriikoista ja torstaina YUP:stä tutun monilahjakkuus Jarkko Martikaisen show’sta. Leevi and the Leavingsin parhaimmistoa kuullaan Leewingsin toimesta perjantaina ja viikon huipennuksena lavan ottaa lauantaina haltuun Atomirotta.

Ravintolapäällikkö Miia Parviaisen mukaan juhlaviikosta saatiin luotua Henry’s Pubin näköinen ja kuuloinen, kattava ja rento kokonaisuus.

- Ohjelma on suunniteltu lojaaleja asiakkaitamme ajatellen ja olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen – tällä artistikattauksella saadaan takuulla tampattua tanssilattiaa joka ilta pikkutunneille asti. Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden osallistua juhlaviikkoon ja meillä onkin keikoille maanantaista perjantaihin vapaa sisäänpääsy, Parviainen kertoo.



”Kaiken kansan kuppila” jo 20 vuotta



Livemusiikistaan ja aidosta pubitunnelmastaan tunnettu Henry’s Pub on pysynyt tyylilleen uskollisena, mutta virkistävällä tavalla mukautunut aikaansa vuosien varrella. Esimerkiksi viime syksynä toteutetussa remontissa ravintolan musiikkiteemaa ja konstailematonta tyyliä haluttiin vaalia vahvasti.

- Uskon, että Henkan suosion takana on juuri sen monipuolisuus ja rento meininki. Meillä käy kaikenlaista porukkaa ja aktiivisten kanta-asiakkaiden joukko on ilahduttavan suuri. Vaikka ravintola on alun perin ollut rockiin kallellaan, olemme viime aikoina laajentaneet tarjontaa kysynnän mukaan muihinkin suuntiin. Esimerkiksi popille ja hip hopille on löytynyt mukavasti sijaa. Meille on helppo tulla ja siitä aiotaan pitää jatkossakin kiinni, Parviainen jatkaa.

Henry’s Pubin ohjelmisto on tällä hetkellä piristävä sekoitus tuttua ja uutta.

- Esimerkiksi Henkan jameja on jorattu maanantaisin yli 10 vuoden ajan. Samanaikaisesti kalenteristamme löytyy uutuutena livekaraoke, joka järjestetään joka kuun viimeinen keskiviikko kello 23 alkaen. Huhtikuun lopulla puolestaan esiintyy Eternal Erection ja tuonnempana Tammerfest-viikolla on tiedossa lisää kovia nimiä, ravintolapäällikkö summaa.



Katso juhlaviikon ohjelma ja info tästä.



Henry’s Pub, Tampere (K-22)

Hämeenkatu 13

Puh. 010 292 5040

Avoinna: ma–to klo 22–04, pe–la klo 21–04

Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ravintola.fi, www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin 120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin 1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi