Siivous- ja kiinteistöhuoltoyritykset tarjoavat kesätyöpaikan 6 000 nuorelle

Kiinteistöpalveluala on yksi suurimpia kesätyön tarjoajia.

Kiinteistöpalvelualan yritykset tarjoavat tulevana kesänä kesätyöpaikan arviolta 6 000 nuorelle. Kesätyöpaikkojen määrä alalla on taantumasta huolimatta kasvanut tasaisesti viimeisten viiden vuoden aikana. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan kiinteistöpalveluala onkin suurimpia kesätyön tarjoajia yhdessä kaupan alan ja teknologiateollisuuden kanssa.

Kesätöitä on tarjolla ympäri Suomea erityisesti siivouksessa, kiinteistöhuollossa ja ulkoalueiden hoidossa. Työn tekemisen ympäristöt voivat vaihdella riippuen työnantajan asiakkuuksista. Esimerkiksi siivouspalveluja tuotetaan kiinteistöjen ohella myös kulkuvälineisiin.

- Kesätyö kiinteistöpalveluiden parissa tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä tutustumaan kehittyvään alaan ja saada erinomaista työkokemusta. Monet työnantajat arvostavat kokemusta kiinteistöpalvelualan töistä, ja kesätyöpaikka voi toimia ponnahduslautana työelämään, toteaa Kiinteistötyönantajat ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax.

- Vaikka kesätyöpaikka ei heti ensi yrittämällä irtoaisikaan, ei kannata lannistua, sillä joskus paikkoja on tarjolla aina touko-kesäkuulle saakka varsinkin Etelä-Suomessa, Brax vinkkaa.

Tutkimusten mukaan nuoret eivät tunne kiinteistöpalvelualaa ja sen tarjoamia uramahdollisuuksia sekä monipuolisia työtehtäviä. Ala on kuitenkin merkittävä ja vakaa työllistäjä nyt ja tulevaisuudessa. Niin kauan kuin on taloja, on töitä.

- Moni tulee alalle kesätöiden kautta, huomaa viihtyvänsä ja etenee nopeasti urallaan esimiestehtäviin jatkokoulutuksen myötä. Ala tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet, jos sille antaa mahdollisuuden, kertoo Brax.

Lisätiedot: Tiia Brax, elinkeinopoliittinen asiantuntija, Kiinteistötyönantajat ry, puh. 040 768 5815 tai tiia.brax@kiinteistotyonantajat.fi

Yksityisesti tuotettujen kiinteistöpalveluiden parissa työskentelee Suomessa noin 90 000 henkilöä, ja ala kasvaa sekä teknistyy koko ajan. Alan ammattilaiset työskentelevät esimerkiksi kiinteistönhoitajina, toimitilahuoltajina, palveluesimiehinä, vartijoina ja aulapalveluvastaavina. Jopa noin puolet alan nykyisistä ammattilaisista jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä, joten uusia ja innokkaita osaajia tarvitaan lisää.