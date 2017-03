Helsingin työväenopiston johtokunnan päätöstiedote 21.3.2017

21.3.2017 18:30 | Helsingin työväenopisto

Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta kokoontui tiistaina 21.3.2017. Johtokunta käsitteli kokouksessaan muun muassa Helsingin työväenopiston toimintakertomuksen 2016.

Helsingin suomenkielisen työväenopiston johtokunta käsitteli kokouksessaan työväenopiston vuoden 2016 toimintakertomuksen.

Vuonna 2016 opetustunteja toteutettiin 104 498 tuntia, mikä ylitti sitovan tavoitteen 1 998 tunnilla. Kursseja järjestettiin 4 877 kappaletta ja opistossa pidettiin 298 maksutonta yleisluentoa. Kursseille osallistui yhteensä 82 783 kurssilaista, joka oli 5 400 kurssilaista enemmän kuin vuonna 2015. Kurssin suorittaneiden opiskelijoiden määrä on edelleen korkea 79,1 %.

Miesten osuus opiskelijoista oli 23,6 % ja naisten 76,4 %. Opiskelijoiden ikäjakauma jakaantui edelleen tasaisesti 25–75 vuotiaiden välille, suurimman ikäryhmän ollessa edelleen 65–74-vuotiaat (22%) ja toiseksi suurin 25–34-vuotiaat (18,9%). Alle 15-vuotiaiden ja 15–24-vuotiaiden osallistujien määrä hieman kasvoi, ikäluokkien 45–64-vuotiaat puolestaan laski. Helsinkiläisistä yli 16-vuotiaista noin 7 % opiskelee työväenopistossa, keskimäärin jokainen heistä 2,5 kurssilla. Kurssilaisista noin 9 % tulee muualta kuin Helsingistä.

Vuoden 2016 toimintamenojen toteuma oli 15,4 M euroa, joka ylitti talousarvion 0,3 M eurolla. Tuloja kertyi 2,3 M euroa. Kurssimaksujen alennuspolitiikka laajeni edelleen. Työväenopiston johtokunnan päätöksellä päätoimiset opiskelijat saivat uutena ryhmänä syksystä 2016 alkaen -50 % alennuksen kurssimaksusta. Johtokunnan päättämiä erilaisten alennusperusteiden mukaisia alennuksia myönnettiin yhteensä 6 073 kurssilaiselle, joista uutena alennusoikeusryhmänä 736:lle päätoimiselle opiskelijalle. Vuonna 2016 opintoseteleitä myönnettiin 643 kappaletta. Opintoseteliavustusrahaa käytettiin 14 932 euroa. Opintosetelin saaneille henkilöille kurssin hinta oli 10 euroa.

Työväenopistolla on 12 omaa toimipistettä ja tilojen yhteispinta-ala on 18 055 m². Uusi monitoimitalo Maunula-talo valmistui marraskuussa, ja sen ovet avattiin yleisölle 22.12.2016. Muita monitoimitaloja, joissa toimitaan yhteistyössä talojen muiden toimijoiden kanssa ovat Kanneltalo, Malmitalo, Vuotalo ja Stoa. Nuorisoasiainkeskus toimi yhdessä työväenopiston kanssa kuvataidekeskus Hapessa ja Oulunkylätalossa. Työväenopiston omassa käytössä on Opistotalon, Silkkikutomon, Pohjois-Haagan ja Rajametsäntien toimipisteet. Omien tilojen osuus opetustunneista oli 86 %, koulujen ja muiden tilojen 14 %.

