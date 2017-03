Gravitaatioaaltoja tutkiva Matthew Evans luennoi Aalto-yliopistolla 23. maaliskuuta

22.3.2017 07:47 | Aalto-yliopisto

Tutkimusryhmä LIGO löysi gravitaatioaallot helmikuussa 2016, ja tiedeyhteisössä odotetaan, että havainnosta myönnetään tämän vuoden fysiikan Nobel-palkinto. Nyt LIGO:n korkea-arvoinen jäsen Matthew Evans puhuu Aallossa järjestettävillä Fysiikan päivillä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

Gravitaatioaallot ovat Albert Einsteinin vuonna 1915 löytämän yleisen suhteellisuusteorian keskeinen ennustus, mutta kesti yli sata vuotta, ennen kuin ne havaittiin suoraan. LIGO:n havaintoa gravitaatioaalloista pidetään erittäin merkittävänä, ja se avaa kokonaan uuden ikkunan maailmankaikkeuden havaitsemiseen. Tiedeyhteisössä odotetaan, että LIGO:n havainnosta myönnetään vuoden 2017 Nobelin fysiikan palkinto.

LIGO:n jäsen ja MIT:n apulaisprofessori Matthew Evans puhuu Helsingissä aiheesta "Gravitational Wave Detection with LIGO" torstaina 23. maaliskuuta kello 18.30. Tilaisuus järjestetään Aalto-yliopiston Töölön kampuksella osoitteessa Runeberginkatu 14-16, ja se on englanniksi. Puhe on suunnattu suurelle yleisölle, ja siihen on vapaa pääsy ilman ennakkoilmoittautumista. Median edustajilla on myös mahdollisuus haastatella Evansia 23. maaliskuuta sekä 24. maaliskuuta aamupäivällä.

Puhe on osa vuoden 2017 Fysiikan päiviä, jotka järjestetään Aalto-yliopiston ja Suomen Fyysikkoseuran yhteistyönä. Fysiikan päivät on Suomen eri alojen fyysikoiden jokavuotinen tapaaminen.

LIGO:n löydöstä suomeksi (ursa.fi)

Matthew Evansin ja muiden LIGO:n johtavien tutkijoiden haastattelu (kavlifoundation.org)

Fysiikan päivät 2017 (physics.aalto.fi)