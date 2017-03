fischer DUOPOWER on markkinoiden ensimmäinen 2-komponenttitulppa

22.3.2017 09:00 | fischer Finland Oy

fischer lanseeraa uuden sukupolven DUOPOWER muovitulpan, jonka toimintatapa mukautuu alustamateriaalin ominaisuuksiin sopivaksi ja joka siten soveltuu kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin kiinnityksiin.

Ensimmäistä kertaa perinteiseen nailontulppaan on yhdistetty kovamuovinen laajenemisosa ja näin on saatu aikaan patentoitu 2-komponenttirakenne, jossa hyödynnetään nailonin sitkeyttä ja joustavuutta sekä samalla muovin kovuutta ja kestävyyttä.

DUOPOWER laajenee kolmella eri tavalla, riippuen siitä onko kiinnitysalusta kiinteä-, ontelo-, tai levymateriaali. Näin ollen se on älykäs monikäyttötulppa, jonka käyttöalue ulottuu kipsilevystä betoniin ja lähes kaikkiin materiaaleihin siltä väliltä.

Erona aikaisempiin markkinoilla olleisiin yleistulppiin on myös se, että monikäyttöisyytensä lisäksi DUOPOWER tarjoaa erinomaiset ulosvetoarvot kaikissa materiaaleissa.

fischer DUOPOWER valikoima kattaa koot 5-14mm ja sitä löytyy ammatti- sekä kuluttajapakkauksissa hyvin varustetuista jälleenmyyjistä ympäri Suomen.

fischer on yksi Euroopan johtavista kiinnikevalmistajista. Vuonna 1948 perustettu saksalainen perheyhtiö on jonka viime vuoden liikevaihto oli 755 M EUR, kasvua edelliseen vuoteen oli 6,2 %. fischer työllistää maailmanlaajuisesti 46 tytäryhtiön kautta 4.600 henkilöä, fischer tuotteiden maahantuontia ja jakelua on yli 100:ssa eri maassa. Yhtiöllä on yli 1.500 voimassa olevaa kiinnikealan patenttia.

Valtakunnalliset jälleenmyyjät:

K-Rauta, ETRA Megacenter, Motonet, Onninen, LVI-Dahl, Puuilo, Kärkkäinen, Hong Kong

Asennusvideo:

http://fischer.de/en/Product-Range/General-fixings/DUOPOWER/DUOPOWER

Pressikuvat:

http://fischer.de/-/media/fischer/fischer-de/Artikel/pressebefestigungssysteme/DUOPOWER-Duebel.jpg

http://fischer.de/-/media/fischer/fischer-de/Artikel/pressebefestigungssysteme/139-duopower_Beton.jpg

http://fischer.de/-/media/fischer/fischer-de/Artikel/pressebefestigungssysteme/141-duopower_Plattenbaustoff.jpg

fischer logo:

http://www.fischer.de/-/media/fischer/fischer-de/Downloads/Unternehmen/Presse/Fotoservice/2007_logo_fisch.eps