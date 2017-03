SATAVUOTISJUHLAVUOTTAAN VIETTÄVÄN TRADEKAN TULOS PARANI EDELLEEN

Osuuskunta Tradeka on hallinnointiosuuskunta, joka omistaa Osuuskunnan jäsenetutoiminnasta vastaavan Tradeka- palvelut oy:n sekä 98 % Osuuskunnan ydinliiketoimintoja hallinnoivasta Tradeka-Yhtiöt Oy:stä. Tradeka-Yhtiöt Oy omistaa kokonaan hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, Tradedot-konsernin sisältäen Lehtipiste Oy:n sekä sijoitustoimintaa harjoittavan Tradeka-sijoitus oy:n. Osuuskunta Tradeka on perustettu vuonna 2017 ja tänä päivänä sillä on noin 240 000 jäsentä.