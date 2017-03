Digitaalisesta jalanjäljestä hyötyä työntekijälle

22.3.2017 10:00 | Helsingin yliopisto

Henkilökohtaisen digitaalisen tiedon keräämistä voi hyödyntää älykkäässä tietotyössä, vaikka yksityisyyden suojan kannalta digitaalinen jalanjälki on tunnetusti ongelmallinen. Alan tutkijat ovat koolla Helsingissä 28.3.2017.

Digitaalinen työ jättää jälkiä, joita ei saa pois. Niitä jää työstä ja sen tekijästä. Henkilökohtaisella digitaalisella käyttötiedolla voidaan kuitenkin myös rakentaa älykkäitä tietojenkäsittelyn sovelluksia, jotka osaavat ennustaa käyttäjän tiedontarpeita tai palauttaa relevantteja tietoja käyttäjän omasta käyttöhistoriasta.

Näin sanoo tietojenkäsittelytieteen tutkija Mats Sjöberg HIIT:stä ja Helsingin yliopistosta ja ottaa esimerkiksi sen, että tietokone voisi tarjota projektiraporttia valmistelevalle tietotyöntekijälle työhön jo entuudestaan liittyviä dokumentteja.

Ajanseurannasta apua töiden priorisointiin

Toinen esimerkki älykkäästä sovelluksesta on automaattinen ajanseuranta. Sitä rakennetaan nyt.

Siinä käyttäjältä kerätystä data-aineistosta voidaan automaattisesti laskea, miten aikaa käytettiin ja minkälaisiin asioihin se kului; siis mihin projektiin aineisto liittyi ja minkä tyyppistä työtä tehtiin ja mihin aikaan.

Tietokoneen antama vastaus voi ensin olla karkea tai harhaanjohtava, mutta käyttäjän antaman palautteen mukaan sitä voi parantaa.

- Jos pystyt analysoimaan, mitä oikeasti olet työajalla tehnyt, voit paremmin suunnitella ajankäyttösi, näet vaikkapa meneekö sähköpostien käsittelemiseen liikaa aikaa ja oikeasti tärkeät tehtävät jää tekemättä, Mats Sjöberg sanoo.

Digitaalinen minä työntekijän omassa kontrollissa

Älykkään tietotyön Re:Know -hankkeessa on kehitetty Digital Me (DiMe) -konseptia teknisenä keinona käytännön tietotyön tukemiseen. DiMe kerää työntekijän digitaalisen jalanjäljen tietokantaan, joka on tietotyöntekijän omassa kontrollissa, tyypillisesti omassa tietokoneessa.

DiMe noudattaa siis ihmiskeskeisen henkilötiedon hyödyntämisen eli ns. My Datan -periaatetta, jolla ongelmia yksityisyyden suojan kanssa yritetään vähentää. Sen mukaan jokainen saa itse päättää, mitä aineistoja hänestä kerätään, ja mitä dataa ei kerätä.

DiMe-ohjelman lähdekoodi on avoin, ja sen ympärille on rakenteilla avoin ekosysteemi, johon kuka tahansa voi liittää omat datalähteensä ja sovelluksensa.

- Esimerkiksi tutkijamme teki yksinkertaisen ohjelman, joka lataa Fitbit-aktiivisuusrannekkeen datat DiMe:en, Mats Sjöberg sanoo.

Re:Know -tutkimusprojektissa rakennetaan työkaluja tietotyöläiselle

Tulevaisuuden tietotyöympäristö on monimutkainen, ja työ on usein freelance- tai projektiluonteista samalla kun tietotulva on nykyistäkin suurempi ongelma. Toisaalta tietotyöläiset työskentelevät itsenäisesti ja hallitsevat itse omia työvälineitään ja taitojaan.

Näille tulevaisuuden tietotyöläiselle yritetään Re:Know -tutkimusprojektissa rakentaa työkaluja informaatiossa navigoimiseen, yhteistyön helpottamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Mats Sjöberg pitää Quantified employee -kokouksessa Helsingissä 28.3.2017 puheenvuoron otsikolla Digital Me – Leveraging your digital footprint to track your time.

Katso kokouksen Quantified employee – time, results, or physiology ohjelma ja puhujat Helsingin Kansallismuseossa tiistaina 28.3.2017, http://www.ttl.fi/qe2017, #QE2017.

