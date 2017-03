Fujitsu ja Helsingin Diakonissalaitos tekivät laajan it-palvelusopimuksen

Fujitsun IDaaS-palvelu hallitsee identiteetit reaaliaikaisesti 16.3.2017 13:45

- IDaaS-palvelun avulla identiteettejä hallitaan reaaliaikaisesti, jolloin varmistetaan, että vain valtuutetuilla ja todennetuilla käyttäjillä on pääsy yrityksen kriittisiin järjestelmiin – olivatpa nämä sitten pilvessä tai paikallisia - Identiteetin- ja pääsynhallintapalvelun avulla organisaatioiden käyttäjätunnistus ja -turvallisuus on niiden omissa käsissä, jolloin käytössä ovat paremmat välineet hakkereita ja huijareita vastaan - Korkean tietoturvan järjestelmä on helppo pystyttää ja se tukee useita autentikointiprotokollia, mukaan lukien biometriikka Helsinki 15.3.2017 – Fujitsu tarjoaa entistä parempaa tietoturvaa asiakkailleen tuomalla markkinoille kokonaisvaltaisen identiteetin- ja pääsynhallintapalvelun (IDaaS, identity as a service). Sen myötä organisaatiot saavat entistä tehokkaammat välineet hakkereita ja huijareita vastaan. Fujitsun IDaaS-palvelu sisältää kattavat itsepalvelu- ja autentikointiprotokollat, kuten biometrisen tunnistuksen. Sen ansiosta voidaan varmistaa, että