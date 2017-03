Älyveneet tulossa kuluttajille - Raymarine ja turkulainen Nextfour teknologiayhteistyöhön

23.3.2017 12:00 | Nextfour Group

Raymarine ja turkulainen älyvenekehittäjä Nextfour Solutions julkistavat merkittävän strategisen yhteistyösopimuksen veneilylaitteiden integraatioista Q-navigointijärjestelmään. Kesällä 2016 julkaistu, täysin suomalaisvoimin kehitetty Q Experience on ensimmäinen älykäs käyttöliittymä veneeseen. Yhteistyö kansainvälisen Raymarinen kanssa alkaa huipputarkan kalakaiun lisäämisellä Q:n älynäytölle. Q on tuttu mm. Buster-veneistä, ja kuluvalla kaudella julkistetaan yhteistyösopimuksia myös muiden venevalmistajien kanssa.

Raymarine ja suomalainen älyvenekehittäjä Nextfour Solutions julkistavat Oslon kansainvälisillä venemessuilla merkittävän strategisen yhteistyösopimuksen veneilylaitteiden integraatioista Nextfourin Q-navigointijärjestelmään. Kesällä 2016 julkaistu, täysin suomalaisvoimin kehitetty Q Experience on ensimmäinen älykäs käyttöliittymä veneeseen.

Ensimmäinen Raymarinen lisälaiteintegraatio Q-laitteeseen on CHIRP-teknologiaa hyödyntävä kalakaiku. Huipputarkka kaiku luotaa merenpohjaa ja kaloja 270 metrin syvyyteen asti. CHIRP-teknologian ansiosta kaiku lähettää jokaisen mittauspulssin aikana laajan spektrin eri taajuuksisia signaaleja. Perinteisissä kaikuluotaimissa taas lähetetään vain yksi signaali yhdellä taajuudella.

Laitepäässä kalakaiku toteutetaan picture-in-picture teknologiaa hyödyntäen. Fishfinder saa oman ikkunan Q-laitteen navigointisovelluksessa. Käyttäjä voi itse määrittää ikkunalle sopivan koon; kaiun voi esimerkiksi avata kartan nurkkaan, levittää näytön alareunaan ja avata joko puolikkaan tai koko näytön kokoiseksi.

Kalakaiku on mahdollista jälkiasentaa myös jo myytyihin veneisiin. Tämän mahdollistaa automaattisesti verkon yli päivittyvä Q-järjestelmä. Q on ainoa venenavigointilaite, jolla on integroitu mobiililiittymä, mikä mahdollistaa sekä laajojen lisätoiminnallisuuksien automaattisen päivityksen että etäohjaukset. Uudet ominaisuudet tulevat siis ohjelmistopäivitysten kautta kaikkien Q-laitteella varustettujen veneiden omistajien ulottuville.

Kalakaiku-päivitys on määrä lähettää laitteille kevään 2017 aikana, hyvissä ajoin ennen tulevan veneilykauden alkua. Kuluvan kauden aikana on luvassa myös useita muita Raymarine-laitteiden integraatioita.

"Nykyteknologian mahdollistama navigointilaitteiden tuominen osaksi Q-alustaa on tärkeä askel tulevaisuuden Q-visiossamme" , tiivistää teknologiajohtaja Johan Wessberg ja vihjaa, että paljon uutta ja mullistavaa on vielä tulossa. ”Automaailman rajut mullistukset, kuten itseohjautuvat autot - sieltä haemme vertailukohtamme perinteisten venenavigointijärjestelmien sijaan. Visiomme on olla se taho, joka haastaa globaalit nykytoimijat täysin uudella ajattelutavalla.”

Nextfour Solutions on tunnettu turkulainen älynäyttövalmistaja, joka julkaisi viime vuonna ensimmäisenä maailmassa venetietokoneen, joka mahdollistaa IoT-konseptin (Internet of Things eli Esineiden Internet) tuomisen pienvenevalmistajien ulottuville. Laitteen tuotekehitys ja valmistus tapahtuvat edelleen Turussa, missä autonomisten laivojen kehitys tukee alueen asemaa osaamisalueen suunnannäyttäjänä.

Raymarine-yhteistyö on tärkeä askel kohti suomalaisyrityksen maailmanvalloitusta. Raymarine on osa kansainvälistä Flir Systems Inc. -yritystä, jonka kehittyneitä järjestelmiä ja komponentteja käytetään tilannetietoisuus-, valvonta- ja turvasovelluksista aina merivalvontaan sekä räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden aiheuttamien uhkien havaitsemiseen.

Raymarine on keskittynyt merielektroniikkaan, ja sen tuotteissa yhdistyvät teollisuuden johtava teknologia, rankkoja olosuhteita kestävä mekaaninen toteutus sekä innovatiivinen muotoilu. Yrityksen oma 'Raymariner'-testivene ja ympäri maailmaa toimivat, asialleen omistautuneet testaajat takaavat tuhansien merellä vietettyjen testituntien avulla sen, että Raymarine-laitteet toimivat olosuhteista riippumatta.

Q-järjestelmää käyttää ensimmäisenä Buster Boats, jonka veneisiin BusterQ kuuluu tehdasasennuksena M-luokasta ylöspäin. Nextfour julkistaa kuluvan kauden aikana yhteistyön Q-järjestelmän integroinnista myös uusien venevalmistajien veneisiin.