Kansallisen metsäneuvoston jäsenet vetoavat METSO-ohjelman puolesta

23.3.2017 08:09 | Metsäteollisuus ry

Kansallisen metsäneuvoston alla mainitut jäsenet vetoavat hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi.

Vapaaehtoisella metsien suojeluohjelma METSO:lla on saavutettu hyviä tuloksia eteläisen Suomen metsien suojelussa ja talousmetsien luonnonhoidossa. Ohjelman kautta on suojeltu pysyvästi jo noin 60 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokasta metsää, määräaikaiseen suojeluun on saatu noin 37 000 hehtaaria ja luonnonhoitohankkeita on tehty noin 17 000 hehtaarilla.

METSO perustuu vapaaehtoisuuteen, mikä on maailmallakin luonnonsuojelun keinona ainutlaatuista. Ohjelma on vahvistanut luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä ja maanomistajat ovat ottaneet sen hyvin omakseen. Ohjelmalla on laaja tuki myös metsäteollisuuden, metsätaloustoimijoiden ja ympäristöjärjestöjen keskuudessa.

Vuoteen 2025 jatkuvan ohjelman tavoitteista on kuitenkin edelleen saavuttamatta noin puolet. Hallituskauden alussa tehty jopa 70 prosentin leikkaus METSO:n määrärahoihin vaarantaa vakavasti ohjelman tavoitteiden toteutumisen.

Allekirjoittajat vetoavat hallitukseen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamiseksi siten, että ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Samalla kun biotaloutta halutaan puun käyttöä lisäämällä vahvistaa, tulee myös metsien ekologisen kestävyyden turvaamiseen kiinnittää erityistä huomiota. METSO-ohjelma on tässä keskeisessä asemassa.

Helsingissä, 22. maaliskuuta 2017

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet:

Energiateollisuus ry

Helsingin Yliopisto

Kemianteollisuus ry

Luonnonvarakeskus

Luonnon, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry

METO-Metsäalan Asiantuntijat ry

Metsähallitus

Metsämiesten Säätiö

Metsäteollisuus ry

Paperiliitto ry

Puuliitto

Saamelaiskäräjät

Sahateollisuus ry

Suomen Latu ry

Suomen metsäkeskus

Suomen Metsäsäätiö

Suomen Metsäyhdistys ry

Suomen 4H-liitto ry

Suomen Partiolaiset ry

Suomen riistakeskus

Suomen ympäristökeskus

WWF Suomi

