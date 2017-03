Aivojen asialla -tunnustuspalkinto eduskunnan AVH-ryhmälle

22.3.2017 15:00 | Aivoliitto

Tiedote 22.3.2017, julkaisuvapaa 22.3.2017 klo 15.00. Aivoliitto ry:n myöntämän Aivojen asialla -tunnustuspalkinnon saa eduskunnan AVH-ryhmä aktiivisesta toiminnastaan, joka on vaikuttanut niin lainsäädäntöön kuin tiedonvälitykseen aivoverenkiertohäiriöihin liittyvissä asioissa. Palkinto myönnetään Aivoliiton juhlaseminaarin yhteydessä keskiviikkona 22.3.2017 Helsingissä.

Eduskunnan AVH-ryhmässä toimii kansanedustajia, jotka ovat kiinnostuneet edistämään avioverenkiertohäiriöiden (AVH) ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

AVH-ryhmä saa Aivoliitolta ajankohtaista tietoa aivoverenkiertohäiriöihin (AVH) liittyvistä asioista ja se toimii keskustelufoorumina muun muassa lainsäädännöllisissä sekä sosiaali- ja terveyspoliittisissa kysymyksissä. Ryhmään on joka istuntokaudella kuulunut lähes 20 kansanedustajaa. Päättäjien tietoisuus ja vaikutus yhteiskunnan rakenteisiin on merkittävä asia sekä terveyden- että sosiaalihuollon osalta.

- On hienoa, että meillä on päättäjissä sellaisia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita aivoverenkiertohäiriöistä. Asia koskettaa raskaalla tavalla suurta joukkoa suomalaisia läheisineen - vuosittain 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön. Kyseessä on myös yhteiskunnalle kallis sairaus. Ennaltaehkäisyllä ja jo sairastuneiden tehokkaalla kuntoutuksella voidaan toimia taloudellisestikin järkevästi, sanoo toiminnanjohtaja Tiina Viljanen Aivoliitosta.

- Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Aivoliiton antamiin tietoihin ja informaatioon. Yhteiset tapaamiset ovat auttaneet meitä ymmärtämään aivoverenkiertohäiriöihin liittyviä monia asioita. Olemme saaneet konkreettista tietoa siitä, kuinka sairaudet olisivat hyvällä ennaltaehkäisevällä työllä ja oikeisiin asioihin panostamalla estettävissä tai ainakin niiden määrää voitaisiin huikeasti vähentää, sanoo AVH-ryhmän puheenjohtaja ja palkinnon vastaanottaja Anneli Kiljunen.

- Tämän lisäksi Aivoliitto on ollut vahvasti tuomassa näkemyksiään, kuinka aivoverenkiertohäiriöt ja niiden kuntoutus tulee hoitaa. Nopean, oikean ja laadukkaan hoidon aloittaminen välittömästi sekä siihen yhdistettynä pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen moniammatillinen kuntoutus vähentävät sekä inhimillistä kärsimystä että yhteiskunnallisia kustannuksia, jatkaa Anneli Kiljunen.

- AVH-ryhmän toiminta on arvokasta myös sen suhteen, että kansanedustajat voivat välittää ja hyödyntää saamaansa tietoa eteenpäin omalla alueellaan. Esimerkkinä mainittakoon, että järjestimme Aivoliiton kanssa yhdessä Etelä-Karjalassa aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyvän seminaarin. Tämän jälkeen Eksote on kehittänyt toimintaa huikeasti eteenpäin. Se on myös valtakunnallisesti onnistunut esimerkki hyvän hoidon ja kuntoutuksen parantamisesta viimeisten vuosien aikana. Tämän lisäksi olemme voineet hyödyntää tietoa sosiaali- ja terveysvaliokuntatyössä sekä sote-uudistuksen valmistelussa, toteaa Anneli Kiljunen.

AVH-ryhmä on toiminut vuodesta 2004 asti. Ensimmäisen istuntokauden aikana ryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja Maija Perho (kok.), sen jälkeen kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara (kok.) ja viimeiset kaksi kautta kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.).

Eduskunnan AVH-ryhmässä ovat mukana Anneli Kiljusen lisäksi Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Eeva-Johanna Eloranta (sd.), Sari Essayah (kr.), Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Niilo Keränen (kesk.), Hanna Kosonen (kesk.), Eeva-Maria Maijala (kesk.), Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.), Aila Paloniemi (kesk.), Päivi Räsänen (kr.), Pertti Salolainen (kok.), Sari Sarkomaa (kok.), Arto Satonen (kok.), Sari Tanus (kd.) ja Anne-Mari Virolainen (kok.).

- Lämmin kiitos tunnustuksesta koko eduskunnan AVH-ryhmän puolesta. Koen sydämessäni, että tämä palkinto on kiitos hyvästä yhteistyöstä. Toivon vahvasti, että työmme jatkuu tästä eteenpäin, Anneli Kiljunen kiittää.

Aivojen asialla -tunnustuspalkinto jaossa kolmatta kertaa

Aivoliitto ry myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon henkilölle, työryhmälle tai teolle, joka edistää merkittävästi joko aivoterveyttä, puheen ja kielen ja/tai aivoverenkierto-häiriöiden hoitoa ja kuntoutusta. 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Aivoliitto myöntää myöhemmin vuonna 2017 vielä kolme palkintoa.

Aivojen asialla -veistoksen on tehnyt mynämäkeläinen seppämestari Marko Anttila. Se on valmistettu erikokoisista rautapaloista, jotka Anttila on takonut ja muokannut kuumana. Veistoksen jalusta on tammea. Palkinnon saaja saa nimilaatan Aivoliiton toimitiloissa säilytettävään Aivojen asialla -veistokseen ja lisäksi veistoksen pienoismallin ja kunniakirjan.

Aivojen asialla -palkinnon ovat aikaisemmin saaneet Seinäjoen keskussairaalan neurologian toimintayksikkö vuonna 2015 ja Niilo Mäki Instituutti vuonna 2016.

