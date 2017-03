Big Bang Racing -mobiilipelin kehittäjä tamperelainen Traplight keräsi 2,5 miljoonan euron rahoituksen

23.3.2017 09:00 | Traplight Games

Pääsijoittaja Korea Investment Partnersin vetämä rahoituskierros edistää Traplightin visiota käyttäjien luomaan sisältöön pohjautuvista mobiilipeleistä.

Mobiilipelikehittäjä Traplight kertoi tänään uusilta ja nykyisiltä sijoittajilta saamastaan 2,5 miljoonan euron rahoituksestaan. Peliyhtiön kokonaissijoitukset ovat nyt yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Yritys aikoo käyttää uutta sijoitustaan tiiminsä kasvattamiseen sekä uusien rajoja rikkovien pelien kehittämiseen.

Traplight julkaisi heinäkuussa 2016 ensimmäisen käyttäjien luomaan sisältöön pohjautuvan pelinsä Big Bang Racingin, jossa on jo yli 7,3 miljoonaa pelaajien luomaa tasoa. Peliä on ylistetty maailmalla, ja se valittiinkin joulukuussa App Storen vuoden 2016 parhaimmistoon.



Rahoituskierroksen pääsijoittajan Korea Investment Partnersin lisäksi rahoitukseen osallistuivat Traplightin aiemmat sijoittajat Sunstone Capital ja Finnvera, sekä enkelisijoittaja Shukri Shammas. Korea Investment Partners sijoittaa innovatiivisiin peliyhtiöihin ja yrityksen sijoitusportfoliosta löytyy muun muassa tunnettuja studioita kuten Super Evil Megacorp, Huuuge Games ja kotimainen Seriously.

“Traplight tuo käyttäjien tekemän sisällön suoraan pelikokemuksen keskiöön. Tiimin omistautuminen yrityksen visiolle vakuutti meidät. Studio tekee jotain täysin uutta mobiilipelialalla ja Big Bang Racing on hieno ensimmäinen esimerkki siitä, mitä Traplight on päättänyt peleillään saavuttaa. Odotamme innolla heidän tulevia pelejään”, kommentoi Korea Investment Partnersin johtaja Sang-Ho Park.



“Olemme oppineet Big Bang Racing -esikoispelistämme, kuinka mobiilipeli voidaan yhdistää käyttäjien luomaan sisältöön ja tulemme hyödyntämään näitä oppeja myös tulevissa peleissämme. Tutkimme jatkuvasti uusia tapoja, joilla pelaajien luovuuden voi valjastaa mukaansatempaavien ja hiottujen pelikokemusten kehitykseen. Pelimme rikkovat jatkossakin mobiilipeleille perinteisesti asetettuja rajoja”, Traplightin toimitusjohtaja Riku Rakkola kertoo.

Traplight



Traplight on vuonna 2010 perustettu Tamperelainen mobiilipeliyhtiö, jonka tavoitteena on mullistaa pelialan ja pelaajien näkemys käyttäjien luomasta sisällöstä. Studion ensimmäinen käyttäjien luomaan sisältöön pohjautuva mobiilipeli Big Bang Racing julkaistiin heinäkuussa 2016, ja tähän päivään mennessä käyttäjät ovat luoneet peliin jo yli 7,3 miljoonaa pelattavaa tasoa. Applen App Store valitsi Big Bang Racingin “Best of 2016” -listalleen joulukuussa 2016. Studion 24-henkinen tiimi kehittää tällä hetkellä uusia rajoja rikkovia mobiilipelejä, joissa käyttäjien luoma sisältö on keskeinen osa pelikokemusta. Traplight on aiemmin tehnyt yhteistyötä tunnettujen pelifirmojen kuten Supercellin ja Redlynxin/Ubisoftin kanssa. Studion ydintiimiin kuuluvilla Riku Rakkolalla, Sami Kalliokoskella, Jari Paanasella ja Seppo Santapukilla on vuosien työkokemus mobiilipelien parissa jo ennen Traplightin perustamista.





Korea Investment Partners



Korea Investment Partners (KIP) on maailmanlaajuinen pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa rahoitusta rohkeille ja innovatiivisille yrittäjille yli 30 vuoden kokemuksella. Korea Investment Partners on sijoittanut muun muassa Kakaon, Naverin, Seriouslyn, Super Evil Megacorpin, Doubleu Gamesin ja Huuuge Gamesin kaltaisiin pelialan pioneereihin. KIP:lla on hallussaan 26 pääomarahastoa, joiden kokonaisarvo on 1,4 miljardia euroa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Soulissa, ja sillä on toimistoja muun muassa Shanghaissa, Pekingissä ja Sunnyvalessa Yhdysvalloissa.



Finnvera



Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA).



Sunstone Capital

Sunstone Capital Technology Ventures on johtava eurooppalainen varhaisen vaiheen pääomasijoitusyhtiö. Kööpenhaminasta ja Berliinistä käsin toimivalla tiimillä on hallussaan 400 miljoonan euron pääoma, joka on jaettu neljään eri rahastoon. Sunstonen tämänhetkisessä portfoliossa on muun muassa Seriously, Prezi, Boozt, Neo Technology, GetYourGuide, Natural Cycles sekä Blackwood Seven.



