Museon Iltapäivätreffeillä asumisen historiaa ja kaupunkilaista rakkautta

22.3.2017 14:18 | Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunginmuseossa, Aleksanterinkatu 16, kokoonnutaan keskiviikkoiltapäivisin Iltapäivätreffeille. Huhtikuussa paneudutaan helsinkiläisen asumisen historiaan ja nykypäivään. Toukokuussa muistellaan menneitä rakkauksia ja haaveillaan tulevista.

Oletko eläkkeellä, opiskelija, vuorotöissä tai muuten vain vapaalla iltapäivisin? Iltapäivätreffeillä voit tulla kaupunginmuseoon viihtymään, rentoutumaan ja jutustelemaan inspiroivassa ympäristössä ja samalla osallistua työpajoihin, muisteluhetkiin ja tietoiskuihin. Treffeillä on kuukausittain vaihtuva teema, ja jokainen kerta on erilainen. Iltapäivätreffeille on vapaa pääsy, kuten museoon aina, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Mukaan voi tulla kuka tahansa, jolla on iltapäivisin aikaa.

Kevään viimeinen treffikerta on 31.5., jonka jälkeen pidetään kesätaukoa. Iltapäivätreffit jatkuvat jälleen syksyllä.

Iltapäivätreffit huhtikuussa:

Vuosisadan asumistarinat

Helsingissä on viimeisen sadan vuoden aikana asuttu monella tyylillä. Kivikaupunki, lähiöt ja pientalot ovat kaikki osa helsinkiläistä mielenmaisemaa, ja asuvatpa monet entisissä toimistoissa tai liiketiloissakin. Huhtikuun Iltapäivätreffeillä keskustellaan helsinkiläisen asumisen historiasta ja nykypäivästä.

ke 5.4. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Työväen luukut ja neitien kämpät – kivikaupungin kasvu 1920- ja 1930-luvun Helsingissä

Helsingin kivikaupunki laajeni 1920- ja 1930-luvuilla muun muassa Etu-Töölöön ja Vallilaan. Minkälaisia olivat uudet asumisen tarpeet tuolloin ja minkälaisina uudet asuinalueet näyttäytyivät? Nykyisin alueita pidetään viihtyisinä, mutta kuinka ne koettiin ennen? Alustajana on tutkija Maaret Louhelainen.

ke 12.4. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Puutarhakaupungin mallipihoilta Helsinki-pientalojen patioille – helsinkiläistä pientaloasumista 1920-luvulta tähän päivään

Helsingin kaupunki kaavoitti 1920-luvulla uusia pientaloalueita muun muassa Kumpulaan, Käpylään ja Toukolaan. Sotien jälkeen kaupungin vuokraamille tonteille rakennettiin tyyppitalojen kokonaisuuksia. Viime vuosikymmeninä vanhojen pientalotonttien tiivistäminen ja rakennuskannan uudistaminen on kiihtynyt. Alustajana on tutkija Anne Salminen.

ke 19.4. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Lähiöelämän ilot ja murheet – Herttoniemestä Roihuvuoren kautta Myllypuroon

Lähiöarkkitehtuurissa siirryttiin vähitellen 1950-luvun vapaasta sijoittelusta arkkitehtoniseen järjestykseen ja rakennuskannan yhtenäisyyteen.Uudet, väljät ja valoisat asunnot odottivat muuttajia, mutta palvelut ja liikenneyhteydet olivat alkuun puutteelliset. Luonnonläheisyys viehätti, mutta harrastusmahdollisuuksia ei juuri ollut ja keskustan kulttuuripalvelut olivat etäällä. Alustajana on tutkija Sari Saresto.

ke 26.4. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Muuttuva Helsinki nyt – toimitiloista asunnoiksi

Kaupunkikeskustan toimitilojen muutos asunnoiksi on ajankohtainen ilmiö. Millainen työpaikka-alue kaupunkikeskusta on ollut? Millaisia toimitiloja kaupungissa on? Iltapäivätreffeillä käsitellään käynnissä olevan muutoksen merkkejä ja keskustellaan työn paikoista kaupungin keskustassa. Alustajana on arkkitehti Mikko Lindqvist.

Iltapäivätreffit toukokuussa:

Rakkautta Helsingissä

Kevät on oivaa aikaa muistella menneitä rakkauksia ja haaveilla tulevista. Toukokuun Iltapäivätreffeillä lähdetäänkin museolaisten johdattelemina rakkauden polveileville poluille. Miten rakkaus näkyy museon kokoelmissa ja kaupunkilaisten muistoissa?

ke 3.5. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Muistoja rakkaudesta museon kokoelmissa

Museoon lahjoitettuihin esineisiin liittyy monia muistoja. Rakkauteen ja rakkaisiin ihmisiin liittyvät muistot ovat niistä liikuttavimpia. Iltapäivätreffeillä museon tutkijat esittelevät esineitä, jotka kertovat kiehtovia tarinoita rakkaudesta, oli se sitten romanttista hekumaa tai vaikkapa rakkautta musiikkiin.

ke 10.5. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Seurustelusta avioliittoon

Museo saa vieraita suoraan 1950-luvulta, kun Aune ja Hilma saapuvat Iltapäivätreffeille keskustelemaan nuorten seurustelusta ja onnellisen avioliiton edellytyksistä. Mitä nuoren miehen ja nuoren naisen tulee tietää perhettä perustaessaan? Miten vaalitaan rakkautta ja opitaan luopumaan omasta itsekkyydestä perheen hyväksi?

ke 17.5. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Rakkautta haudan takaa – kummitustarinoita Helsingistä

Rakkauden piinaamat aaveet saavat äänensä kuuluviin, kun museon kummitusvastaava Vanessa Kairulahti johdattelee helsinkiläisten kummitustarinoiden ja sydämensä särkeneiden aaveiden pariin. Tule ja jaa myös omat kummitustarinasi.

ke 24.5. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Rakkaus iski Helsingissä!

Oletko rakastunut tulisesti jossakin Helsingin kolkassa? Tuo mukanasi kuva tuosta ikimuistoisesta paikasta. Tai löytyisikö museon laajoista valokuvakokoelmista juuri se katu, rantakallio, puisto tai puistonpenkki, jossa katseenne kohtasivat ensi kertaa? Iltapäivätreffeillä museon kuva-arkiston tutkijat auttavat kartoittamaan rakastumisen paikkoja.

ke 31.5. klo 14–15.30 Iltapäivätreffit

Häämusiikki soi muistoja ja historiaa

Musiikilla, soitolla ja laululla on kautta aikain ollut tärkeä sija suomalaisissa häissä. Häämusiikki säestää juhlamenoja, luo tunnelmaa, siivittää tanssia, ilmaisee vihittävien makua ja tyyliä sekä heijastaa häissä viriäviä monenlaisia tunteita. Tutkija Jere Jäppinen kertoo tuttujen häämarssien värikkäistä taustoista ja johdattaa niin muinaisiin kuin tuoreempiinkin häämuistoihin.