Piha & Puutarha -messut ja uudet Mökki & Meri -messut 31.3.-2.4. Turussa: Kaupunkiviljelyä ja mökkielämää

Turun Messukeskuksen ovien takaa paljastuu mielenkiintoinen kokonaisuus 18.-19.3. - Turussa keräilijät ja käsityöharrastajat koolla 10.3.2017 09:47

Turun Taide- ja Antiikkimessujen puolella on lukuisia myyntiosastoja sekä monimuotoinen anti ohjelmalavalla. Ohjelmalavalla kuullaan mm. Anne ja Pentti Siivosen vakkakokoelmasta. Taidehistorioitsija Tuija Peltomaa kertoo nykytaiteen keräilystä ja mm. sen arvioinnista. Intendentti Riitta Kormano kertoo monumentaaliveistäjä Wäinö Aaltosesta. Messuilla on mahdollisuus tutustua myös aaltodesigncollectioniin. Se on täynnä upeita harvinaisuuksia ja tuttavuuksia maailman laajimmasta Aalto-kokoelmasta. Pertti Männistö esittelee tunnustettua kansainvälistä ja mainetta saanutta kokoelmaansa sekä tunnistaa sekä arvioi kävijöiden Aalto-esineitä.