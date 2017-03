Gluteenittomalle Tuoppi Kotikaljalle Keliakialiiton merkki

Keväinen herkku saatavilla jo hyvissä ajoin ennen pääsiäistä 1.3.2017 08:00

Moni miettii milloin on oikea hetki aloittaa herkuttelu mämmillä. Kymppi Mämmi avaa sesongin viikolla kymmenen. Mämmiviikolla kaupan pakastealtaat täyttyvät, uusimmat mämmireseptit julkaistaan netissä ja mämmin tarina kerrotaan sarjakuvan keinoin. Tutkimuksen mukaan yli puolet kuluttajista on sitä mieltä, että mämmi ja kerma kuuluvat yhteen - lähes 40 % kuluttajista haluaa lisää makeutta sokerista. Uusimmat reseptit on tehty yhteistyössä Valion kanssa, mämmiherkuissa maistuu nyt sitrus, anis ja lakritsi. Mämmiviikon yhtenä tarkoituksena onkin tuoda ihmisten tietoisuuteen mämmin uusia ja monipuolisempia käyttömahdollisuuksia. Mämmiviikon kampanjasivut löytyvät osoitteesta mämmi.fi.