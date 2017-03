Nuoren fyysikon palkinnot Erkka Lumpeelle ja Matias Säpille

22.3.2017 15:44 | Helsingin yliopisto

Suomen Fyysikkoseura on palkinnut nuoria fyysikoita erinomaisista lopputöistä. Molemmat palkitut ovat Helsingin yliopistosta.

Kovatasoisessa kilpailussa jaetun ensimmäisen sijan saavuttivat Erkka Lumme avaruusfysiikan alaan kuuluvalla pro gradu -työllään "Determination of the solar photospheric electric field for modelling of the coronal magnetic field and CMEs" ja Matias Säppi teoreettisen fysiikan alan pro gradullaan "Aspects of Quantum Chromodynamics at Finite Density".

Kummallekin jaettava 500 euron suuruinen palkinto luovutettiin voittajille keskiviikkona 22.3. Helsingissä Fysiikan päivillä, jonka avajaisissa he pitivät esitelmät tutkimusaiheistaan.

Palkinnon tarkoituksena on tukea nuoria fyysikoita ja palkita heitä poikkeuksellisen ansiokkaista suorituksista:

- Fyysikkoseuran hallituksesta koottu jury päätyi tänä vuonna jakamaan kaksi ensimmäistä sijaa: toisen poikkeuksellisen korkeatasoisesta kokeellisesta työstä ja toisen poikkeuksellisen korkeatasoisesta teoreettisesta työstä, kertoo seuran puheenjohtaja professori Jyrki Saarinen Itä-Suomen yliopistosta.

Koronan massapurkauksia ja työkalupaketti

Erkka Lumme tutki koronan massapurkauksia, jotka sinkoutuvat Auringosta valtavina magneettisina plasmapilvinä planeettainväliseen avaruuteen. Hän kehitti työkalupaketin (ELECTRICIT), joka määrittää ajasta riippuvan sähkökentän Auringon näkyvässä pintakerroksessa fotosfäärissä.

Sähkökenttä on kriittinen reunaehto Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen avaruusfysiikan ryhmän projektissa, jonka tavoite on kehittää simulaatiomalli kuvaamaan Auringon purkausten magneettikentän kehittymistä alhaalla koronassa.

- Erkka Lumpeen työ on herättänyt suurta kiinnostusta kansainvälisesti, ja hän on saanut vierailukutsuja useiden huippuryhmien luokse Yhdysvaltoihin, kertoo tutkielman ohjaaja Emilia Kilpua. Työn toinen ohjaaja on Jens Pomoell.

Tutkielmasta on myös valmistumassa julkaisu vertaisarvioidussa lehdessä.

Vahvojen vuorovaikutuksien kvanttikenttäteoriaa

Matias Säppi tutki työssään vahvojen vuorovaikutuksien kvanttikenttäteoriaa kvanttiväridynamiikkaa (QCD), jonka sovelluskohteita löytyy atomiytimien ominaisuuksista neutronitähtiin. Hän paneutui äärellisen tiheyden QCD:hen liittyvään haastavaan matemaattiseen ongelmaan, jonka menestyksekäs ratkaiseminen johti vertaisarvioituun tieteelliseen artikkeliin Nuclear Physics B -lehdessä.

- Matias Säppi pystyi hämmästyttävän nopeasti ja oma-aloitteisesti viemään loppuun laskun, jonka parissa useampikin vanhempi kollega oli turhautunut jo pidemmän aikaa. Todella hieno alku toivottavasti pitkälle ja menestyksekkäälle uralle teoreettisen hiukkasfysiikan parissa, sanoo tutkielman ohjaaja Aleksi Vuorinen.

Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä Suomen Fyysikkoseura jakoi palkinnon nyt toista kertaa. Seura tukee fysiikan tutkimusta, järjestää luento- ja kokoustilaisuuksia, julkaisee alan kirjallisuutta ja ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin ja kansallisiin fysiikan järjestöihin.

