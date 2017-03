Merellisen kosmetiikan klassikko rantautui Suomeen

Algotherm on maailmanlaajuisesti tunnettu ranskalainen apteekkikosmetiikkabrändi. Algothermin taustalla on vuonna 1904 perustettu perheyritys, Ranskan kosmetiikkamarkkinoiden johtaja Groupe Batteur. Algotherm-jälleenmyyjiä on lähes 90 maassa. Suomessa Algotherm-tuotteiden maahantuojana toimii perheyritys Algotherm Finland/Nordic Esthetique Trading Oy. www.algotherm.fi